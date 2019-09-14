Не смогла убежать: в Киеве иностранец зарезал бывшую жену

В Киеве, в Шевченковском районе гражданин Азербайджана зарезал в подъезде свою бывшую жену – 23-летнюю киевлянку. Жертва нападавшего иностранца погибла до приезда "скорой". После случившегося экс-супруг погибшей скрылся с места преступления. Инцидент произошел в ночь на субботу, 14 сентября, сообщает Информатор.

Инцидент произошел по адресу улице Кирилло-Мефодиевской, 7. По словам бабушки погибшей, девушка несколько лет встречалась, а в последствии и вступила в брак с гражданином Азербайджана. В браке с ним она пробыла полгода, после чего пара развелась. Мужчина был против и начал преследовать ее. Кроме того, когда они были в отношениях, девушка часто возвращалась домой с синяками.

Как сообщается, 13 сентября вечером девушка возвращалась домой, где проживала с родителями. Соседи рассказали, что, когда она подбегала к подъезду, за ней гнался мужчина. Они кричали. Девушка пыталась быстро попасть в подъезд, но бывший муж забежал за ней. Сначала мужчина просто размахивал ножом, а погибшая пыталась укрыться от ударов сумкой, а потом экс-супруг ударил ее в грудь, и она упала.

В Киеве азербайджанец зарезал девушку - все подробности (фото: kiev.informator.ua)

На крики девушки выбежали соседи и семья погибшей. Злоумышленнику удалось скрыться в неизвестном направлении. На текущий момент его разыскивают правоохранители.

Родственники погибшей также рассказали, что мужчина может попытаться скрыться в РФ, так как нередко ездил туда работать.

На месте работали патрульные полицейские, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.

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