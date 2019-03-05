Совратил и искромсал сына: бывший МЧСник зверски убил свою семью

Убийца за несколько дней до расправы совратил пятилетнего сына

34-летний Савва Никитин, бывший пожарный из Крыма, в субботу, 2 марта, зверски убил свою 29-летнюю гражданскую жену и 5-летнего сына в Москве. За несколько дней до трагедии изверг изнасиловал своего сына, сообщают росСМИ.

О том, что муж совратил сына, жена Мария узнала за несколько дней до убийства, но не обратилась в полицию. Это промедление стоило жизни ей и ее ребенку.

Тело внука и Марии утром обнаружила бабушка. Женщина погибла от удушения, а на теле ребенка было около 70-ти ран, которые отец нанес ему ножом и отверткой.

На теле убийцы были многочисленные царапины, а также порезы на предплечьях и неглубокие раны на груди, которые, сопротивляясь, нанесла ему супруга.

Известно, что подозреваемый в расправе над своей семьей ранее работал в МЧС Украины. На месте трагедии были найдены записки, некоторые из них написаны кровью: "Иуда - Маша"; "Я породил - я и убью".

Убийство семьи в Москве - бывший украинский пожарный убил жену и сына (фото: росСМИ)

Знакомый Саввы Дмирий сказал, что у его брата шизофрения, а поскольку это заболевание может быть наследственным, он предполагает, что у мужчины начались "проблемы с головой".

Родные рассказывают, что семья жила дружно, несмотря на материальные сложности - у мужчины были проблемы с трудоустройством.

Отцом убийцы является известный крымский писатель Александр Никитин, который постоянно проживает в Ялте и является членом Союза писателей Крыма.

К слову, отец убитой 14-летней школьницы из Харькова, с которой расправился ее 16-летний бывший возлюбленный, рассказал о трагедии.

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