Стреляли, "задули", избили и ограбили: в Киеве напали на известных активистов (фото, видео)

Фото: полиция на месте происшествия (facebook.com/bochkala)

Автомобиль журналистов и правозащитников изрубили топором

В Киеве на Выдубичах неизвестные напали активистов общественного движения "Стоп коррупции" и журналистов. Инцидент произошел вечером в четверг, 24 января, на улице Промышленная, 4. На странице ГО в Facebook опубликовано видео с места происшествия.

Отмечается, что активисты хотели снять сюжет о незаконной добыче песка в промзоне в столице.

По словам свидетелей, нападавших было двадцать человек. Они приехали на трех машинах.

Фото: facebook.com/bochkala

В Киеве объявили план "перехват".

В ГО "Стоп коррупции" сообщили, что в результате нападения один из активистов получил телесные повреждения, его забрала "скорая".

Фото: facebook.com/bochkala

Сообщается также, что в нападении участвовал "псевдоактивист" Михаил Бурда и его приспешники.

Видео: facebook.com/stopcor.ua

Как рассказал известный журналист Роман Бочкала, бандиты прыснули газом в лицо журналисту, повалили на снег и начали бить.

"Была стрельба и угрозы, что в следующий раз убьют. Автомобиль, на который активисты привезли журналистов, порубили топором. В буквальном смысле. Разбили стекло в дверях. Журналисту выбили зуб, у оператора гематома на затылке, провалы в памяти", - написал он в своем Facebook.

Видео: facebook.com/bochkala

Также Бочкала отметил, что один из пострадавших активистов - ветеран полка "Азов", участник боевых действий, имеет награды за участие в АТО.

В настоящее время пострадавшие в больнице.

Злоумышленники забрали сумку с документами и деньгами одного из избитых и уехали.

Скрин: facebook.com/bochkala

Прибывшие на место происшествия полицейские зашли на территорию компании "Мостобуд" в промзоне, где находятся злоумышленники.

Видео: facebook.com/stopcor.ua

Отмечается, что объект по улице Промышленной, 4 должен был прекратить свою деятельность после того, как Киевсовет разорвал договор аренды.

"Вытащили из машины, избили, разбили машину и ограбили. В Киеве в промзоне на Выдубичах охрана незаконной точки добычи устроила кровавую расправу над активистами "Стоп коррупции". Объект по улице Промышленной, 4 должен был прекратить свою незаконную деятельность после того, как Киевсовет разорвал договор аренды. Однако точка продолжает работать и вывозить песок с территории", - говорится в публикации ГО.

Скрин: facebook.com/stopcor.ua

Как сообщалось ранее, в Кривом Роге (Днепропетровская область) неизвестные избили местного депутата Вадима Мирзояна.

Также мы писали о том, что 15 января, шесть человек избили битами лидера организации "Трезвые дворы" Сергея Мазуренко.