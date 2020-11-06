В Сумах банда подростков полгода насиловала мальчика: скандальное дело могут замять

В Сумах банда подростков насиловала 6-летнего мальчика и систематически издевалась над ребенком в течение полугода и снимали это на видео. Вопиющий инцидент вызвал в обществе массу возмущения, так как полиция не спешила расследовать дело и квалифицировала происшествие как изнасилование только после того, как местные перекрывали железную дорогу.

О ЧП в сумском микрорайоне "Добровольный" стало известно в конце июля, а в августе правоохранители заявили об открытии производства по коллективному заявлению местных жителей. Однако на сей момент подозрение об изнасиловании объявили только одному извергу. Об этом передает "Обозреватель".

Речь идет о 14-летнем Артеме П., а двум другим мучителям грозит более мягкое наказание, так как по возрасту они неподсудны.

Отмечается, что в злодеянии участвовали около семи подростков. Но зачинщиков трое: Артем П., Артем Р. и Вадим Л. Все они учатся в школе №16. Сейчас Артем П. переведен на дистанционное обучение, а вот остальные обидчики и их жертва до сих пор встречаются в учебном заведении.

Эти подростки заставляли 6-летнего мальчика есть собачьи экскременты, садиться на ручку зонтика и на бутылку. Все это записывали на видео, которое рассылали знакомым. Издевательства малолетние садисты осуществляли на школьной территории в недостроенных гаражах.

Заброшенный гараж возле школы, где подростки издевались над 6-летним мальчиком (фото: скриншот с видео НТН)

Стало известно, что у подстрекателя Вадима Л. мать работает техсотрудником в судебно-медицинской экспертизе, а отец является бывшим сотрудником правоохранительных органов.

Также местные жители рассказали, что банда подростков могла нападать на людей в микрорайоне, занималась грабежами.

"Эти подростки уже давно в школе отличались своими выходками. Они могли встать среди урока, повысить голос и даже ударить учителя, сказать непристойность. Ученики рассказывали, что часто выстраивались вдоль коридора цепочкой и толкали, пинали других школьников, устраивая им такой "коридор". Сами дети признаются, что ходили на занятия как на каторгу", - рассказала местная активистка Наталья Бугаец.

У местных жителей много претензий как к самой школе, так и к директору. Говорят, что в учебном заведении, которое считается инклюзивным, нет порядка и дисциплины, и что школу покинуло более 400 учеников за несколько лет.

В то же время директор УВК №16 Елена Стайко рассказала, что неоднократно жаловалась правоохранителям на выходки трудных подростков, однако те только разводили руками - мол, они несовершеннолетние.

"Артем П. у нас уже года три как известен своим поведением. Он очень много прогуливает, обижает младших, высокомерно относится к педагогам, нецензурно выражается. Ни психолог, ни социальный работник не могли с ним найти общий язык. Мы обращались в полицию, но там все время говорили, что вот достигнет 14-летнего возраста, тогда к нему примут меры. Его мама сначала шла на контакт, а потом сказала, что у нее золотой ребенок, а мы все наговариваем", - говорит она.

9 ноября члены общественности собираются выслушать отчет директора школы, чьей работой они очень недовольны. Они уверены, если бы школой руководил директор, которому не все равно, то и таких фактов не было бы.

Местные жители считают, что полиция слишком медленно ведет расследование и подозревают, что дело пытаются замять.

"После того как мы вышли на акцию, написали письмо президенту, они месяц активно проводили разные следственные действия. А потом снова все затихло. Только сейчас объявили одно подозрение", - возмущается Бугаец.

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