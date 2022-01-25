Под Сумами мужчина напоил женщину и изнасиловал до смерти

Злоумышленник был задержан, и теперь ему грозит срок до 15 лет лишения свободы.

Трагический случай произошел в городе Кролевец 23 ноября 2021-го. Как было установлено, мужчина позвал знакомую к себе в квартиру, где они распивали спиртное. Потом насильник поглумился над беспомощной гостьей "с использованием предмета".

"Несмотря на то, что потерпевшая была без сознания, при этом у нее было кровотечение, мужчина не вызывал медиков. В результате полученных повреждений 53-летняя женщина скончалась", - рассказали в прокуратуре.

Действия обвиняемого были квалифицированы по ч. 5 ст. 152 (совершение действий сексуального характера, связанных с проникновением в тело другого лица с использованием другого предмета, без добровольного согласия потерпевшего лица, повлекших тяжкие последствия) и ч. 3 ст. 135 (оставленные без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии) УК Украины.

Теперь Кролевецкий отдел Конотопской окружной прокуратуры утвердил и направил в суд обвинительный акт в отношении задержанного. За содеянное ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Мужчина напоил и изнасиловал женщину, после чего оставил умирать (фото: sumy.gp.gov.ua)