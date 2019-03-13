Тело еще одного младенца обнаружили в дворе дома: детали инцидента

Соседи сообщили о страшной находке в полицию

В Рубежном Луганской области местные жители обнаружили тело грудного ребенка прямо во дворе жилого дома. Об этом сообщает издание "Трибун" со ссылкой на информацию от свидетелей инцидента.

Тело новорожденного ребенка нашли в среду, 13 марта, во дворе жилого дома на улице Освободителей. Как сообщает издание, в Рубежанском отделе полиции информацию о найденном ребенке подтвердили. Однако подробности инцидента на данный момент неизвестны.

В Рубежном нашли тело младенца. Фото: tribun.com.ua

Этот ребенок стал уже третьим младенцем, которого обнаружили мертвым за последнюю неделю. Психологи считают, что основная проблема таких жутких ситуаций – это то, что будущая мать остается без внимания и поддержки со стороны близких во время критической ситуации.

"Окружение женщины играет очень важную роль. Нужна поддержка на уровне семьи, партнера (если они, конечно, есть) и громады. В тех подобных случаях, которые известны мне, такой поддержки у женщин не было", - считает правительственная уполномоченная по гендерной политике Екатерина Левченко.

Кроме того, важным сигналом может стать то, что беременная женщина на становится на учет по беременности.

"Убрали медицинский патронаж. Его нет в стране. Если раньше женщина рожала, то через день после выписки из роддома к ней приходил медик, а потом каждый месяц приходили и проверяли состояние ребенка, то сейчас этой процедуры нет. Получается, когда ребенок находится в реальной опасности, его может никто не видеть. Такие женщины, как правило, рожают, не находясь на медицинском дородовом сопровождении", - высказала мнение эксперт по правам детей Людмила Волынец.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Дарницком парке обнаружили тело мертвого младенца.

А также рассказывали о том, что в Запорожье обнаружили тело младенца в мусорном баке. Горе-мать завернула ребенка в тряпку и пакет.