В Тернополе семья заморила себя голодом до смерти из-за секты (видео)

В Тернополе умерла от голода семья сектантов - 78-летняя пенсионерка и две ее дочери 55 и 50 лет. Они заперлись в своей квартире и отказались от еды и воды, что привело к трагическим последствиям. Жильцы дома убеждены, что женщины сознательно приняли решение уйти из жизни таким способом.

Об этом говорится в сюжете " Надзвичайних новин ".

Само ЧП произошло в пятиэтажке по адресу улица Братьев Бойчуков, 9. Как стало известно со слов соседей, в квартире пани Стефании и ее дочерей Людмилы и Любови на столе лежали 13 тысяч гривен, но никаких продуктов вообще не было, кроме одной бутылки подсолнечного масла.

Также выяснилось, что 55-летня женщина работала санитаркой в больнице, но уволилась около двух месяцев назад.

Отмечается, что семья жила нелюдимо. Когда женщины перестали выходить из квартиры и забирать письма с квитанциями, прошли недели, прежде чем соседи забили тревогу.

Так, в начале ноября в полицию поступил вызов от обеспокоенных жителей дома о том, что хозяйки квартиры давно не показываются, и теперь оттуда идет неприятный запах.

Правоохранители и спасатели проникли в помещение и обнаружили тела женщин на кровати. Пенсионерка с младшей дочерью уже были мертвы, а старшая Любовь - в критическом состоянии.

В пресс-службе полиции Тернопольской области проинформировали, что смерть женщин могла наступить примерно 2-3 недели назад.

Пенсионерка с дочерьми закрылись дома, не ели и не пили, и ждали смерти (фото: скриншот)

Тогда данный факт был внесен в ЕРДР согласно статье 115 (естественная смерть) Уголовного кодекса.

Выжившую, которая весила около 30 кг, экстренно госпитализировали, и медики боролись за ее жизнь 5 дней. Но, увы, женщина тоже скончалась.

По словам анестезиолога Тернопольской больницы скорой помощи Романа Наконечного, пациентка временами приходила в сознание, но ничего не объясняла, и "контактной" ее назвать было нельзя.

"Предварительная причина смерти является элементарное истощение, и как следствие полиорганная недостаточность", - рассказал врач.

Медик рассказал, что вытащить с того света женщину не удалось (фото: скриншот)

Соседи считают, что женщины решили заморить себя голодом из собственных религиозных убеждений, и таким образом "принести себя в жертву" ради такой веры.

Как рассказала Мария Ярыняк, которая хорошо знала семью усопших, они вступили в секту Мунтяна, намеревались затянуть туда родственников и друзей, а когда из этого ничего не вышло - перестали с ними общаться.

Родные погибших это не отрицают, но и не комментируют.

"Там нашли 13 тысяч гривен. Очевидно, они думали умирать, но оставили 13 тысяч, чтобы их похоронили. Это было конкретно спланировано, что они должны предать себя Богу. Никто их не задевал, не избивал, ничего. Это в их сознании заложилось то, что им нужно умереть для Бога", - высказалась Ярыняк.

Полиция расследует жуткое происшествие.

Видео: в Тернополе от голода умерла пенсионерка с дочерьми, которые были сектантами