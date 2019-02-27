Территория оцеплена "копами": все детали ЧП в метро (фото)

В метро Харькова произошло чрезвычайное происшествие

В метро Харькова прямо на платформе умер мужчина. Трагедия произошла 27 февраля на станции "Держпром".

Станция "Держпром" (фото: wikipedia.org)

На данный момент все обстоятельства инцидента устанавливаются. Но в пресс-службе "Харьковского метрополитена" поведали, что пассажиру стало плохо еще в поезде.

У мужчины хватило сил попросить других пассажиров высадить его на ближайшей станции.

Небезразличные люди тут же вызвали скорую. Однако к приезду медиков у мужчины уже остановилось сердце. Это произошло около шести часов утра.

"На платформе "Держпром" умер мужчина. Причины неизвестны, территория оцеплена "копами", метро работает в штатном режиме", - написали в сообществе "ХС Харьков".

На станции "Держпром" умер мужчина (фото: facebook.com/h.saltovka)

Местные жители в комментариях пишут, что подобные случаи участились.

"Все чаще и чаще такие случаи появляются... Скоро будет, как в годы голодомора..." - написал Олег Марков.

Станция "Держпром" (фото: wikipedia.org)

Напомним, что в столичном метрополитене на перроне станции метро "Театральная" умер мужчина.

Ранее мы писали о том, что около входа на станцию метрополитена "Черниговская" было найдено тело сотрудника полиции.