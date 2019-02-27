Территория оцеплена "копами": все детали ЧП в метро (фото)

В метро Харькова произошло чрезвычайное происшествие
В метро Харькова прямо на платформе умер мужчина. Трагедия произошла 27 февраля на станции "Держпром".
Станция "Держпром" (фото: wikipedia.org)
На данный момент все обстоятельства инцидента устанавливаются. Но в пресс-службе "Харьковского метрополитена" поведали, что пассажиру стало плохо еще в поезде.
У мужчины хватило сил попросить других пассажиров высадить его на ближайшей станции.
Небезразличные люди тут же вызвали скорую. Однако к приезду медиков у мужчины уже остановилось сердце. Это произошло около шести часов утра.
"На платформе "Держпром" умер мужчина. Причины неизвестны, территория оцеплена "копами", метро работает в штатном режиме", - написали в сообществе "ХС Харьков".
На станции "Держпром" умер мужчина (фото: facebook.com/h.saltovka)
Местные жители в комментариях пишут, что подобные случаи участились.
"Все чаще и чаще такие случаи появляются... Скоро будет, как в годы голодомора..." - написал Олег Марков.
Станция "Держпром" (фото: wikipedia.org)
Напомним, что в столичном метрополитене на перроне станции метро "Театральная" умер мужчина.
Ранее мы писали о том, что около входа на станцию метрополитена "Черниговская" было найдено тело сотрудника полиции.