Сегодня мы умрем: "террорист Савелий" устроил переполох в киевской гимназии

Ученики получили сообщения о подготовке теракта в школе

В Киеве ученики гимназии "Миллениум" № 318 (Соломенский район) получили от неизвестного угрозы о подготовке террористического акта в учебном заведении. Такие сообщения школьники получили в соцсетях в групповом чате класса и по SMS. Когда об этом стало известно директору гимназии Ирине Сидоренко, она написала заявление в полицию, передают "Факты".

"Минер" назвался Савелием и порекомендовал детям не идти в школу 26 февраля, где якобы в 11:17 состоится теракт.

Учебное заведение осмотрели правоохранители. На месте работали саперы и кинологи с собаками. Никаких следов взрывчатки найдено не было.

Скрин: instagram.com

По словам пресс-офицера полиции Соломенского района Елены Мошко, правоохранители охраняли гимназию всю ночь. На территории школы дежурили сотрудники экстренных служб.

В итоге на занятия 26 февраля в школу пришли далеко не все ученики. При этом руководство гимназии пропустивших уроки наказывать не будет.

Всех учеников при входе в школу полицейские обыскивали. Как отметила Сидоренко, сами дети к присутствию правоохранителей относятся с пониманием.

Фото: гимназия "Миллениум" в Киеве (google.com/maps)

По факту инцидента было открыто уголовное производство по статье "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан".

Представитель киевской полиции Яна Неруш заявила, что "террориста Савелия" в настоящее время разыскивают, причем в поисках им помогает Департамент киберполиции.

Псевдоминеру грозит срок до 6 лет тюрьмы.

Как сообщалось ранее, что в Житомире 11 февраля правоохранители начали следственные действия по нарушению права граждан на вероисповедание после того, как священники УПЦ Московского патриархата стали отсылать SMS с угрозами перешедшему к ПЦУ духовенству.

Также мы писали о том, что на Закарпатье в селе Брод полицейские за полчаса вычислили шестиклассника из соседнего села Загатье, который сообщил о заминировании школы. Родители юного шутника заплатят штраф.

Напомним, что в Тернополе ранее студент устроил тест полиции путем "минирования" университета.