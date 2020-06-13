В центре Харькова жена топ-чиновника устроила пьяное ДТП: появились фото

Девушка после аварии отказалась от прохождения теста на содержание алкоголя в крови
В Харькове жена советника главы Сумской облгосадминистрации устроила пьяное ДТП. К счастью, в результате аварии в центре города на улице Ярослава Мудрого, 37, никто не пострадал.
Девушка за рулем Audi A3 врезалась в припаркованную Honda и перевернулась. После происшествия виновница ДТП отказалась проходить тест на алкоголь и ехать на освидетельствование. Об этом пишут в паблике "проектЖИВИ" в Facebook.
Также в сети опубликовали фото и видео с места аварии.
На одном из снимков можно увидеть, как из автомобиля девушки выпала открытая бутылка шампанского.
Как стало известно позже, за рулем Audi A3 в момент ДТП находилась Дарья Безбородая, которая является супругой руководителя патронатной службы и советника главы Сумской ОГА Александра Ларина. Об этом передает издание "Newsroom".
Отмечается, что ранее он служил в полке полиции особого назначения ГУНПУ в Харьковской области.
"В комментарии к посту от девятого июня о том, что его жена совершила ДТП в Харькове, Ларин ответил: "Тебе, клоуну, какое дело?", - говорится в материале.
После аварии патрульные полицейские составили в отношении нарушительницы протокол по статье 124 КУоАП (нарушение ПДД) и 130 КУоАП (отказ от осмотра водителя на состояние опьянения).
Видео с места аварии можно посмотреть на Telegram-канале "Труха".
В Харькове пьяная жена чиновника устроила ДТП (Фото: соцсети)
Ранее сообщалось, что в Харькове пьяный экс-советник Кернеса устроил ДТП и закатил дебош.
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Автор: Владимир Костырин