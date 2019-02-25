Убила головная боль: во Львовской области внезапно скончалась школьница

Мама погибшей девочки в день трагедии отсутствовала - поехала в гости к сестре

В Камянко-Бугском районе Львовской области внезапно умерла 15-летняя школьница. Об этом сообщает издание "Львовская Мануфактура новостей".

Школьница Ольга Вашковская умерла в селе Большое Колодно Камянко-Букгского района Львовской области. Как рассказали родные девочки, она проснулась утром и пожаловалась на головную боль. Пока отец искал ей таблетку, девочка потеряла сознание. Пока прибежала сельская медсестра, девочка уже скончалась.

"Так быстро все было, что и опомниться никто не мог. Поверить в то, что от простой головной боли ребенок может умереть, - тяжело. Уже вскрытие показало, что у девочки была аневризма головного мозга", - рассказала медик.

Оля выросла в хорошей семье, кроме нее родители воспитывают еще двоих деток – братьев девочки. Эту семью в селе называют образцовой. Папа очень гордился своими детьми, мама сама вышивала им рубашки.

Фото: Оля Вашковская (lmn.in.ua)

В день трагедии мама Оли Вашковской отсутствовала дома – ее пригласила к себе в Испанию сестра на несколько дней отдохнуть.

"Это такая трагедия в деревне, описать невозможно. Здоровая, активная, веселая и непоседливая девочка. Мероприятие проходило - она везде первая. Очень хорошо пела, а артистка какая. Такую хорошую косу имела, красавица, как с картинки. Хотим молодежный совет в селе создавать, думала ее на голову предъявлять. Оля очень умная была, всегда имела свое мнение, умела его обосновать. Как олимпиада - везде участвовала. Заместителем президента школы была", - рассказала о девочке работница отдела культуры Жовтанецкого сельского совета.

"Эта проблема никак не давала о себе знать. Ребенка ничего не беспокоило. Она не болела. Обычное поведение в школе. Медики говорят, что с такой бедой можно жить годами, а можно умереть за несколько минут. Это тяжелая потеря для всей семьи, села, друзей", - рассказал председатель Жовтанецкого сельского совета Ярослав Деркач.

Видео: Оля Вашковская читает стихи Леси Украинки (YouTube/Львовская Мануфактура новостей)

Напомним, ранее мы писали подробности гибели девочки, оставленной на неделю без еды.

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