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В Украине обнаружили опасную инфекцию: вакцин от нее нет

STYLERПроисшествия    21.02.2019 - 16:55
В Украине обнаружили опасную инфекцию: вакцин от нее нет
Фото: Опасная инфекция (коллаж РБК-Украина)

На Сумщине зафиксировали серьезную инфекцию, сообщают в местном лабораторном центре

В Сумской области специалисты недавно зафиксировали редкую инфекцию под названием теляремия. От этой инфекции вакцины в Украине нет, сообщается на сайте Сумского областного лабораторного центра.

За последние несколько лет специалисты зарегистрировали активизацию эпизоотического процесса из этой инфекции. Эпизоотии данной инфекции были подтверждены путем лабораторного выделения возбудителей туляремии от грызунов, клещей и из объектов окружающей природной среды, сообщается в новости.

Например, в текущем году, как сообщают эксперты, из биологического материала, который был доставлен из Ахтырского района, специалисты выявили положительный результат в высоких титрах. Это говорит о том, что важна повышеная настороженность как медработников по отношению к диагностике заболевания, так и в целом населения Сумской области.

Специалисты предупреждают об опасности инфекции.

В Украине обнаружили опасную инфекцию: вакцин от нее нетФото: В Сумской области зафиксировали опасную инфекцию (pixabay.com)

Как сообщили на сайте лабораторного центра, туляремия – это редкая острая болезнь человека и животного. Она поражает лимфатическую систему, кожу, селезенку. Из-за нее появляются множественные гранулематозно-некротические очаги в разных органах. Появляется лихорадка и общая интоксикация. После того, как человек болеет туляремией один раз, навсегда вырабатывается иммунитет к ней.

Возбудитель опасной болезни – так называемая туляремийная палочка. Основной источник этой инфекции для человека – это грызуны. Например, ондатры, крысы, мыши, суслики, зайцы. Стоит добавить, что довольно нередко часто туляремией могут заразиться охотники, а также фермеры, заготовители меха, и еще - мясники после контакта с зараженными животными, при обработке туш.

Как сообщили в Сумском лабораторном центре, некоторое время для профилактики туляремии у людей использовали живую туляремийную вакцину, но на сегодняшний день отсутствует на территории Украины. В настоящее время профилактика заболевания в эндемичных районах сводится к борьбе с грызунами.

В то же время передача инфекции от одного человека другому – маловероятна, уверяют специалисты Сумского областного лабораторного центра.

Напомним, в Днепре разгорелся скандал из-за риска закрытия местной больницы.

Также стало известно, что в Украине реорганизуют важный институт. Эксперты рассказали, что это будет в действительности значить на практике.

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