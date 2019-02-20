Причина опасных патологий: в Полтаве ребенок заразился жуткой инфекцией

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У больного обнаружили коклюш

Существует множество детских болезней, поражающих органы дыхания. И одной из самых тяжелых является коклюш. Так, в Полтаве у ребенка была обнаружена опасная инфекция. Об этом информируют в областном лабораторном центре МОЗ.

Более того, по состоянию на 18 февраля в области по экстренным сообщениям зарегистрировано: 16 случаев кори, 55 случаев острых кишечных инфекций, 1 случай эпидемического паротита, 6 случаев скарлатины и 48 случаев ветряной оспы.

Напомним, что коклюш тяжелой формы может приводить к длительной гипоксии, нарушениям кровоснабжения тканей головного мозга и миокарда. Это в свою очередь может являться причиной структурных изменений органов, расширения желудочков и предсердий, опасных патологий, связанных с нарушениями мозговой активности.

Мы сообщали, что под Одессой шестимесячный малыш умер из-за неизвестной болезни. Патологоанатом отметил, что у малыша все органы сильно увеличены и поражены. Особенно это касалось печени.

Мы писали, что на Закарпатье мать троих детей задушила младенца. Примерно в 11 часов ночи женщина легла спать в комнате вместе с младшим ребенком. А проснувшись в 8 утра обнаружила, что малыш не дышит.

А также о том, что в Одесской области нашли бездыханное тело семилетнего мальчика. Врачи, прибывшие по вызову, констатировали смерть ребенка от удушения и сообщили о трагическом событии в полицию.