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Тело было синим: на Закарпатье мать троих детей задушила младенца

STYLERЖизнь    27.01.2019 - 20:48
Тело было синим: на Закарпатье мать троих детей задушила младенца
Иллюстративное фото (pixabay)

Женщина утверждает, что все произошло случайно

На Закарпатье произошла трагедия: мать троих детей задушила младенца. На суде женщина утверждала, что случайно. Об этом информирует газета "Неділя Закарпатські новини".

Примерно в 11 часов ночи женщина легла спать в комнате вместе с младшим ребенком. А проснувшись в 8 утра обнаружила, что малыш не дышит. У женщины, помимо маленького Максима, есть двое старших детей, однако она незамужняя и нигде не работает.

Женщина утверждает, что во время сна прижала телом мальчика и по неосторожности закрыла ему отверстие носа и рта. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти малыша было удушение, которое произошло из-за закрытия дыхательных органов мягким предметом. Это подтвердилось как во время внешнего, так и во время внутреннего исследования. 

Свидетелей в деле не было, а женщина настаивает, что все случилось совершенно случайно. Поэтому суд квалифицировал дело как убийство по неосторожности и Елена отделалась сроком в 1 год.

Напомним, что на Закарпатье мужчина убил свою гражданскую жену, а потом закрылся с ее трупом и 4-летним сыном на три дня в доме. Шум подняла соседка, которая увидела во дворе дома тело мужчины без признаков жизни. Она сообщила, что накануне в доме были слышны шум и крики. Соседи предположили, что там было застолье.

Мы писали, что появилась новая информация о гибели студентки под Житомиром. Журналисты связались с сестрой погибшей и разузнали у нее некоторые подробности страшного инцидента, который произошел еще 8 января.

Ранее правоохранительные органы прокомментировали смерть 21-летней студентки

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