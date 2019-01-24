Гибель студентки под Житомиром: новая информации о страшной трагедии

Коллаж: РБК-Украина

По словам сестры погибшей девушки, Ирина не могла сама просто так выйти из автобуса

В истории гибели 21-летней студентки Ирины Дворецкой, которую выгнал из салона водитель автобуса в мороз, после чего она замерзла насмерть в лесу, появились новые подробности.

Журналисты издания "Факты" связались с сестрой погибшей и разузнали у нее некоторые подробности страшного инцидента, который произошел еще 8 января.

Наталья рассказала, что Ирина ехала к маме, которая в Олевске находилась в больнице с вирусным заболеванием. На автобус она села в селе Рудня-Хочинская. Так как она хотела доехать пораньше, так как у матери ухудшилось состояние, то села на первый автобус, который ехал в райцентр. Утром мать должны были перевезти в Житомир. При этом Ирина забыла деньги дома.

"Что именно произошло в маршрутке, я точно не знаю, ведь меня там не было. Но говорят, что начался конфликт с водителем", - рассказала Наталья.

По ее словам, сестре сказали оплатить проезд, но она начала искать у себя деньги и ничего не нашла. После этого водитель вместе с кондуктором высадили ее на трассе. От места высадки до села Перга было около километра. Ирина пошла домой, но, скорей всего, заблудилась в лесу.

Ирина Дворецкая (facebook.com)

Сестра также рассказала, что разговаривала с Ириной в полпятого утра и в это время ее уже высадили из автобуса. По телефону она сообщила, что идет домой вдоль трассы. При этом она ничего не сказала о конфликте с водителем.

"Я подумала, что она идет вдоль трассы возле нашего села. Если бы она сказала, что находится так далеко, за ней бы тут же выехал отец или кто-то из родственников. Но Ира не сказала. Это был наш последний разговор", - рассказала Наталья.

Она также сообщила, что через некоторое время сестра звонила своим друзьям, но никто не взял телефон. А когда утром, Наталья сама пыталась дозвониться к сестре, то ее телефон был уже отключен.

"Мы тут же начали ее искать, обратились в полицию. Искали почти три дня. На автостанции нам сообщили, что Ира выходила из автобуса в районе села Перга. Сказали, что она вышла сама, но я в это не верю. Отец нашел Иру в лесу 10 января. Она была мертва", - заявила сестра погибшей.

По словам Натальи, после трагедии она поговорила с одной девушкой, которая ехала в том автобусе. Девушка ей рассказала, что слышала, как водитель хотел высадить Иру из-за того, что у нее не было денег на проезд.

Ирина Дворецкая (facebook.com)

Но фамилии девушки и телефона Наталья не знает. При этом она сказала, что девушка единственная, кто слышал этот разговор. Другие пассажиры автобуса, в основном односельчане, заявили, что спали и ничего не слышали.

Наталья также прокомментировала информацию в сети на счет того, что Ирина якобы была в состоянии алкогольного опьянения.

"В каком бы состоянии она ни была, из автобуса сама бы не вышла. У нее была цель — доехать до райцентра. Что касается того, была ли она выпившая, то не могу ничего утверждать — накануне ведь было Рождество. Сами понимаете, молодежь. Но я точно знаю, что Ира не пошла бы одна гулять ночью по трассе. Ее явно высадили", - отметила Наталья.

Двоюродная сестра Ирины Лилия Дворецкая на своей странице в Facebook рассказала о том, что ее нашли по пояс в болоте. К селу Рудня дорогой было возвращаться около 7 км. Девушка хотела лесом срезать и пойти к друзьям в деревню Перга за 1 км, но заблудилась, сбилась с тропы.

На предприятии «РИМ-Богдан», где работает водитель автобуса, в котором ехала девушка, рассказали о том, что водитель ни в чем не виноват. Девушку проводил молодой человек, и она села в салон, похоже, что в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель спросил будет ли она оплачивать проезд, и она сказала, что заплатит. Больше с ней водитель не разговаривал. В следующем населенном пункте водитель остановился и пока он загружал вещи пассажиров в багажное отделение, девушка тихонько вышла из автобуса и ушла.

Напомним, что правоохранительные органы прокомментировали смерть 21-летней студентки.

Ранее сообщалось о том, что водитель автобуса - Олег Желинский, который уже попадал в ДТП, в результате чего под колесами погибли женщина и 15-летняя девушка.