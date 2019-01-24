Студентка замерзла насмерть под Житомиром: новые подробности жуткой истории

Видео: YouTube/Поліція Житомирщини

Правоохранительные органы прокомментировали смерть 21-летней студентки, которая замерзла на улице после того, как водитель автобуса ее выгнал из салона в сильный мороз из-за того, что она не оплатила проезд.

По словам спикера полиции Житомирской области Аллы Ващенко, уголовное производство было открыто сразу же с квалификацией "Умышленное убийство".

При этом она добавила, что, если будет установлено, что водитель оставил девушку в опасности, тогда возможно будет привлечения к ответственности по статье "Оставление в опасности".

В данное время известно, что 8 января девушка вышла из дома и села в маршрутный автобус на остановке в селе Рудня-Хочинская около 4 утра. Он направлялся из города Олевск до города Житомир. На следующей остановке "Перга" девушка вышла из автобуса, не рассчитавшись за проезд.

Фото: facebook.com/oleg.veremeenko

То есть девушка доехала до соседнего села. По словам Ващенко, расстояние между селами примерно 3-5 км. Она вышла на остановке и пошла к своему селу через лес, так как хотела сократить расстояние до дома. Пройти пешком ей нужно было 1,5-2 км.

"Подтверждения того, что в салоне автобуса был конфликт между ней и водителем автобуса у нас в данное время нет, но эту информацию мы проверяем повторно", - завила спикера полиции.

Она также сообщила, что по информации, которая есть у полиции, вечером перед инцидентом девушка была в компании друзей и якобы просила у кого-то деньги.

В связи с этим водитель и пассажиры указанного рейса сейчас опрашиваются повторно.

Стоит отметить, что адвокат Андрей Веремиенко на своей странице в Facebook заявил о том, что Житомирская областная прокуратура покрывает убийц Ирины Дворецкой.

Скриншот с Facebook

Ранее сообщалось, что девушка заблудилась, пытаясь пройти через лесную дорогу, попала в бобровую яму и умерла от переохлаждения. А 10 января между селами Перга и Рудня-Хочинская ее нашел отец.

Кроме того, общественность была шокирована бездействием правоохранителей, поскольку за две недели Олевская полиция не опросила ни одного свидетеля.

Известно, что что водитель автобуса - Олег Желинский, который ранее уже попадал в ДТП, в результате которого под колесами погибли женщина и 15-летняя девушка.

Стоит отметить, что после информации об инциденте, на странице "Олевщина Радикальна" в Facebook появился пост, в котором в смерти девушки обвинили водителя автобуса, но позже этот пост был заблокирован.

Скриншот с Facebook

Напомним, что водитель пытался навести порядок на улицах Киева с помощью биты.