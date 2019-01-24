Изверг: в сети разыскивают водителя автобуса - серийного убийцу

Иллюстративное фото: facebook.com

Пользователи сети жалуются на бездействие полиции

Пользователи соцсети Facebook распространяют информацию о водителе рейсового автобуса, по вине которого погибло уже, по крайней мере, три человека. Люди просят максимально распространить информацию, чтобы этот преступник смог понести наказание, которого заслуживает.

Водителя зовут Желинский Олег Анатольевич, он работает на перевозчика "Рим-Богдан" на синем автобусе Yutong с государственными номерами 1471.

Пользователи соцсетей утверждают, что под колесами водителя этого автобуса, уже погибли 15-летняя девушка из села Кишин и женщина из города Житомир.

Тот же водитель-убийца (фото: facebook.com)

А 8 января 2019 года, совершая рейс по маршруту Копище - Житомир, водитель стал виновником еще одной трагедии.

"Этот изверг вместе со змеей-контроллером (лицо не установлено), ориентировочно в 4:00 утра, высадили среди леса несмотря на лютый мороз 21-летнюю Ирину Дворецкую. Девушка ехала в Олевск сопровождать с Олевской Житомирськой больницы больную мать", - говорится в сообщении.

По информации сети, девушка не смогла найти денег, взамен предлагала мобильный телефон, как задаток, и обещала отдать деньги в Олевске (проезд из Рудни-Хочинской до Олевска ориентировочно 25 грн), однако нелюди всеравно Ирину заставили выйти из автобуса.

"В результате испуга девушка заблудилась, угодила в бобровую яму, где и остановилось ее сердце. 10 января на месте гибели ее и нашел отец. Шокирует бездействие Олевских правоохранителей, которые за две недели не опросили ни одного свидетеля. Ничего не скажешь, работают по "горячим следам"!" - написано в сообщении.

Девушка, которая погибла из-за водителя

Кстати, недавно министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что в крупных городах вскоре исчезнут все маршрутки, а на их место выйдут автобусы "Неопланы".

Напомним, недавно мы писали о водителе, который установил новый рекорд по уровню промилле.