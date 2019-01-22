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"Конь бы сдох": в сети смеются над водителем-рекордсменом дозы промилле

STYLERКурьезы    22.01.2019 - 10:22
"Конь бы сдох": в сети смеются над водителем-рекордсменом дозы промилле
Иллюстративное фото: pixabay.com

Полиция остановила авто, которое ехало "от бордюра к бордюру"

Патрульная полиция киевской области задержала водителя, который выкручивал странные зигзагообразные маневры во время движения. При проверке содержание алкоголя в его крови составил рекордные пять промилле. Об этом сообщил один из сотрудников нацполиции в Facebook.

Когда правоохранители увидели автомобиль Renault, который странно двигался, они решили, что водителю стало плохо. Но, оказалось, что водителю за рулем, наоборот, было слишком хорошо. Он еле говорил и двигался, и мало что понимал.

"Признаки сильного алкогольного опьянения и просто впечатляющий результат теста - 5,0 промилле алкоголя", - написано в сообщении.

Водитель побил существующий рекорд дозы алкоголя - до этого было 4,94 промилле.

Курьезным является то, что человек вообще отрицал факт употребления им алкоголя.

&quot;Конь бы сдох&quot;: в сети смеются над водителем-рекордсменом дозы промилле

Коллаж: РБК-Украина

Заметим, что допустимая норма алкоголя по закону - до 0,2 промилле.
Уже свыше 3,0 промилле считается критическим состоянием и алкогольным отравлением. А вот 5,0 - относительно смертельная доза.

На горе-водителя открыли админпротокол за ч. 1 ст. 130 "Управление в состоянии опьянения" КУпАП, а также отстранили от управления автомобилем.

Пользователи сети в шоке от подобного - они высмеяли "героя" во множестве комментариев, оставленных под публикацией.

"Это как в анекдоте, "в вашем спирте крови не обнаружено"? Жесть..." - написал Victor Perlov.

"Это, как на Николая начал, так и не останавливался", - отметил Владимир Шуб.

&quot;Конь бы сдох&quot;: в сети смеются над водителем-рекордсменом дозы промилле

Скриншот комментариев: facebook.com/Bilosh

"Ужасно. Лошадь бы уже сдохла..." - констатировал Юрий Данчишин.

"Видел и 6.5 промилле. При чем пациент еще разговаривал", - поделился опытом Ievgenii Teroshkin.

&quot;Конь бы сдох&quot;: в сети смеются над водителем-рекордсменом дозы промилле

Скриншот комментариев: facebook.com/Bilosh

Напомним, недавно в Киеве пьяный водитель разрушил детскую площадку.

Кстати, автоюрист предложил наказывать водителей, которые ездят на "лысой" резине, лишением водительского удостоверения.

Ранее мы писали о том, что в Тернопольской области водитель маршрутки заподозрил у пассажира инсульт и повез его в больницу для немедленного оказания помощи, а затем предложил свой заработок на лечение.

Видео: РБК-Украина

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