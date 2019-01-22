"Конь бы сдох": в сети смеются над водителем-рекордсменом дозы промилле

Полиция остановила авто, которое ехало "от бордюра к бордюру"
Патрульная полиция киевской области задержала водителя, который выкручивал странные зигзагообразные маневры во время движения. При проверке содержание алкоголя в его крови составил рекордные пять промилле. Об этом сообщил один из сотрудников нацполиции в Facebook.
Когда правоохранители увидели автомобиль Renault, который странно двигался, они решили, что водителю стало плохо. Но, оказалось, что водителю за рулем, наоборот, было слишком хорошо. Он еле говорил и двигался, и мало что понимал.
"Признаки сильного алкогольного опьянения и просто впечатляющий результат теста - 5,0 промилле алкоголя", - написано в сообщении.
Водитель побил существующий рекорд дозы алкоголя - до этого было 4,94 промилле.
Курьезным является то, что человек вообще отрицал факт употребления им алкоголя.
Коллаж: РБК-Украина
Заметим, что допустимая норма алкоголя по закону - до 0,2 промилле.
Уже свыше 3,0 промилле считается критическим состоянием и алкогольным отравлением. А вот 5,0 - относительно смертельная доза.
На горе-водителя открыли админпротокол за ч. 1 ст. 130 "Управление в состоянии опьянения" КУпАП, а также отстранили от управления автомобилем.
Пользователи сети в шоке от подобного - они высмеяли "героя" во множестве комментариев, оставленных под публикацией.
"Это как в анекдоте, "в вашем спирте крови не обнаружено"? Жесть..." - написал Victor Perlov.
"Это, как на Николая начал, так и не останавливался", - отметил Владимир Шуб.
Скриншот комментариев: facebook.com/Bilosh
"Ужасно. Лошадь бы уже сдохла..." - констатировал Юрий Данчишин.
"Видел и 6.5 промилле. При чем пациент еще разговаривал", - поделился опытом Ievgenii Teroshkin.
Скриншот комментариев: facebook.com/Bilosh
Напомним, недавно в Киеве пьяный водитель разрушил детскую площадку.
Кстати, автоюрист предложил наказывать водителей, которые ездят на "лысой" резине, лишением водительского удостоверения.
Ранее мы писали о том, что в Тернопольской области водитель маршрутки заподозрил у пассажира инсульт и повез его в больницу для немедленного оказания помощи, а затем предложил свой заработок на лечение.
Видео: РБК-Украина