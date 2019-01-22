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"Кінь би здох": в мережі сміються над водієм-рекордсменом дози проміле

STYLERКурйози    22.01.2019 - 10:22
"Кінь би здох": в мережі сміються над водієм-рекордсменом дози проміле
Ілюстративне фото: pixabay.com

Поліція зупинила авто, яке їхало "від бордюру до бордюру"

Патрульна поліція київської області затримала водія, котрий викручував дивні зигзагоподібні маневри під час руху. При перевірці вміст алкоголю в його крові склав рекордні п'ять проміле. Про це повідомив один зі співробітників нацполіції у Facebook.

Коли правоохоронці побачили автомобіль Renault, що дивно рухався, вони вирішили, що водієві стало зле. Але, виявилося, що водію за кермом, навпаки, було занадто добре. Він ледве говорив і рухався, і мало що розумів.

"Ознаки сильного алкогольного сп'яніння і просто вражаючий результат тесту - 5,0 проміле алкоголю", - написано в повідомленні.

Водій побив нині існуючий рекорд дози алкоголю - до цього було 4,94 проміле.

Курйозним є те, що чоловік взагалі заперечував факт вживання ним алкоголю.

&quot;Кінь би здох&quot;: в мережі сміються над водієм-рекордсменом дози проміле

Колаж: РБК-Україна

Зауважимо, що допустима норма алкоголю за законом - до 0,2 проміле.
Вже понад 3,0 проміле вважається критичним станом і алкогольним отруєнням. А от 5,0 - відносно смертельна доза.

На горе-керманича відкрили адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 "Керування в стані сп’яніння" КУпАП, а також відсторонили від керування автомобілем.

Користувачі мережі в шоці від подібного - вони висміяли "героя" в безлічі коментарів, залишених під публікацією.

"Це як в анекдоті, "у вашому спирті крові не виявлено"? Жесть..." - написав Victor Perlov.

"Це, як на Миколая почав, так і не зупинявся", - зауважив Володимир Шуб.

&quot;Кінь би здох&quot;: в мережі сміються над водієм-рекордсменом дози проміле

Скріншот коментарів: facebook.com/Bilosh

"Жахливо. Кінь би вже здох..." - констатував Юрій Данчишин.

"Бачив і 6.5 проміле. При чому пацієнт ще розмовляв", - поділився досвідом Ievgenii Teroshkin.

&quot;Кінь би здох&quot;: в мережі сміються над водієм-рекордсменом дози проміле

Скріншот коментарів: facebook.com/Bilosh

Нагадаємо, нещодавно у Києві п'яний водій розвалив дитячий майданчик.

До речі, автоюрист запропонував карати водіїв, які їздять на "лисій" гумі, позбавленням водійського посвідчення.

Раніше ми писали про те, що в Тернопільській області водій маршрутки запідозрив у пасажира інсульт і повіз його в лікарню для негайного надання допомоги, а потім запропонував свій заробіток на лікування.

Відео: РБК-Україна

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