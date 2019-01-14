ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Покатався: у Києві п'яний водій розвалив дитячий майданчик

STYLERКурйози    14.01.2019 - 12:02
Покатався: у Києві п'яний водій розвалив дитячий майданчик
Колаж РБК-Україна

Чоловік "відпочив" по повній програмі

У Дарницькому районі Києва на вулиці Тростянецька нетверезий водій на автомобілі "Toyota" заїхав у двір будинку і вирішив покататися по дитячому майданчику. Після подібних "покатушок" частина майданчика була зруйнована. Про це повідомляє ресурс "ДТП KIEV UA" Facebook.

Також у повідомленні йдеться, що автомобіль очевидно був викрадений чоловіком, який вирішив "подрифтити".

На сторінці ресурсу нарікають, що, можливо, в очах більшості аудиторії це народний герой, який просто хотів відпочити.

"Сподіваюся, що протягом найближчих кількох сотень років свідомість аудиторії все-таки поміняється", - написано в повідомленні.

Покатався: у Києві п'яний водій розвалив дитячий майданчик

Скріншот сторінки: facebook.com/dtp.kiev.ua/

Нещодавно у Києві маршрутник накинувся на ветерана АТО - він відмовив йому в пільговому проїзді і сказав, що вбивці повинні ходити пішки.

Раніше ми писали про те, що під Києвом спіймали п'яного порушника, який збив жінку, що їхала на велосипеді по узбіччю, і зник з місця події.

Також ми публікували новину про те, що водіїв на "лисій" гумі чекає нове покарання, оскільки штрафи не допомагають.

У Києві В ДТП з "Uber" постраждала дитина: подробиці події У Дніпрі авто "влетіло" в ліхтарний стовп і перетворилася на купу металу (фото)
Новини України ДТПводители
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся