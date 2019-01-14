Покатався: у Києві п'яний водій розвалив дитячий майданчик

Колаж РБК-Україна

Чоловік "відпочив" по повній програмі

У Дарницькому районі Києва на вулиці Тростянецька нетверезий водій на автомобілі "Toyota" заїхав у двір будинку і вирішив покататися по дитячому майданчику. Після подібних "покатушок" частина майданчика була зруйнована. Про це повідомляє ресурс "ДТП KIEV UA" Facebook.

Також у повідомленні йдеться, що автомобіль очевидно був викрадений чоловіком, який вирішив "подрифтити".

На сторінці ресурсу нарікають, що, можливо, в очах більшості аудиторії це народний герой, який просто хотів відпочити.

"Сподіваюся, що протягом найближчих кількох сотень років свідомість аудиторії все-таки поміняється", - написано в повідомленні.





Скріншот сторінки: facebook.com/dtp.kiev.ua/

Нещодавно у Києві маршрутник накинувся на ветерана АТО - він відмовив йому в пільговому проїзді і сказав, що вбивці повинні ходити пішки.

Раніше ми писали про те, що під Києвом спіймали п'яного порушника, який збив жінку, що їхала на велосипеді по узбіччю, і зник з місця події.

Також ми публікували новину про те, що водіїв на "лисій" гумі чекає нове покарання, оскільки штрафи не допомагають.