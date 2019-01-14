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Покатался: в Киеве пьяный водитель развалил детскую площадку

STYLERКурьезы    14.01.2019 - 12:02
Покатался: в Киеве пьяный водитель развалил детскую площадку
Коллаж РБК-Украина

Мужчина "отдохнул" по полной программе

В Дарницком районе Киева на улице Тростянецкая нетрезвый водитель на автомобиле "Toyota" заехал во двор дома и решил прокатиться по детской площадке. После подобных "покатушек" часть площадки была разрушена. Об этом сообщает ресурс "ДТП KIEV UA" в Facebook.

Также в сообщении идет речь, что автомобиль очевидно был угнан мужчиной, решившим "подрифтить".

На странице ресурса сетуют, что, возможно, в глазах большинства аудитории это народный герой, который просто хотел отдохнуть.

"Надеюсь, что в течение ближайших нескольких сотен лет сознательность аудитории всё-таки поменяется", - написано в сообщении.

Покатался: в Киеве пьяный водитель развалил детскую площадку

Скриншот страницы: facebook.com/dtp.kiev.ua/

Недавно в Киеве маршрутчик набросился на ветерана АТО - он отказал ему в льготном проезде и сказал, что убийцы должны ходить пешком.

Ранее мы писали о том, что под Киевом поймали пьяного нарушителя, который сбил женщину, ехавшую на велосипеде по обочине, и скрылся с места происшествия.

Также мы публиковали новость о том, что водителей на "лысой" резине ждет новое наказание, поскольку штрафы не помогают.

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