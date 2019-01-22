"Не имеют права на жизнь": украинцев избавят от маршруток

Видео: (YouTube/5 канал)

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил о грядущих переменах. По его словам, в крупных городах в скором времени исчезнут все маршрутки, а на их место выйдут автобусы "Неопланы". Об этом украинский дипломат сообщил в эфире "5 канала".

Владимир Омелян убежден: "Альтернативы большим автобусам в крупных городах нет. Маршрутки должны исчезнуть как класс - в Киеве, в Днепре, в Харькове их быть не может. Их не может быть. Они не имеет права на жизнь. Причиной этого послужило, наверно, бесконтрольностью и другими проблемами. Но так продолжаться не может. И мы приложим все усилия, чтобы они исчезли".

Скриншот видео: (YouTube/5 канал)

Министр инфраструктуры утверждает, что в течение 2019 года ситуация должна поменяться, поскольку с 1 января было прекращено действие моратория на проверки предприятий. Теперь в планы входит не только проверять подвижной состав, который осуществляет перевозку, но также автобазы и состояние водителей.

Напомним, что в Мелитополе водитель маршрутки унизил ребенка-льготника. Инцидент произошел в маршруте №3 сообщением "Белякова – Новый Мелитополь" в понедельник, 21 января.

Как сообщалось, в Киеве водитель маршрутки 526 возле метро Лесная оскорбил пенсионеров и не пустил в салон.

Ранее мы писали о том, что в Черновцах водитель маршрутки устроил драку с пассажиром.