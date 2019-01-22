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"Не мають права на життя": українців позбавлять від маршруток

STYLERЖиття    22.01.2019 - 13:12

Відео: YouTube/5 канал)

Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив про прийдешні зміни. За його словами, у великих містах незабаром зникнуть усі маршрутки, а на їх місце вийдуть автобуси "Неоплани. Про це український дипломат повідомив в ефірі "5 каналу".

Володимир Омелян переконаний: "Альтернативи великим автобусам у великих містах немає. Маршрутки повинні зникнути як клас - у Києві, в Дніпрі, у Харкові їх бути не може. Їх не може бути. Вони не мають права на життя. Причиною цього стала, напевно, безконтрольністю та інші проблеми. Але так тривати не може. І ми докладемо всіх зусиль, щоб вони зникли".

&quot;Не мають права на життя&quot;: українців позбавлять від маршрутокСкріншот відео: (YouTube/5 канал)

Міністр інфраструктури стверджує, що протягом 2019 року ситуація має змінитися, оскільки з 1 січня було припинено дію мораторію на перевірки підприємств. Тепер у плани входить не тільки перевіряти рухомий склад, який здійснює перевезення, а також автобази і стан водіїв.

Нагадаємо, що у Мелітополі водій маршрутки принизив дитину-пільговика. Інцидент стався у маршруті №3 сполученням "Белякова – Новий Мелітополь" у понеділок, 21 січня.

Як повідомлялося, у Києві водій маршрутки 526 біля метро Лісова образив пенсіонерів і не пустив в салон.

Раніше ми писали про те, що в Чернівцях водій маршрутки влаштував бійку з пасажиром.

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