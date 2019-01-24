Найти и наказать: полиция отказывается расследовать дело о замерзшей студентке

Коллаж РБК-Украина

В полиции утверждают, что девушка была пьяна и вышла сама

Трагедия, которая произошла еще 8 января с 21-летней Ириной Дворецкой, замерзшей в лесу в Житомирской области, набирает новых оборотов. Общественность требует наказать виновных и возмущается бездействием правоохранителей. Полиция утверждает, что история неоднозначная, потому что девушка была пьяна. Styler попытался разобраться в ситуации и понять, что на самом деле произошло той ночью.

Итак, в ночь с 7-го на 8-е января студентка Житомирского медицинского колледжа садится в автобус, который следует по маршруту Копище - Житомир, чтобы доехать к больной матери в город Олевск.

Во время поездки выясняется, что у девушки нет 25 гривен, чтобы заплатить за проезд. Водитель вместе с контроллером высаживают девушку в лютый мороз -20 градусов посреди глухой дороги в четыре утра.

Ирина Дворецкая (facebook.com)

Девушка заблудилась, пытаясь пройти через лесную дорогу, попала в бобровую яму и умерла от переохлаждения. 10 января между селами Перга и Рудня-Хочинская ее нашел отец-лесник.

"Именно стоя с открытыми глазами и нашел ее отец, более чем через двое суток, а не правоохранители", - пишет депутат Житомирского облсовета Елена Галагуза в Facebook.

Общественность шокирована бездействием правоохранительных органов, ведь за две недели Олевская нацполиция не опросила ни одного свидетеля.

23 января на сессии Олевской районного совета депутат райсовета Владимир Рабош сделал депутатский запрос на глав Олевской райгосадминистрации, районного совета, руководителя отделения нацполиции и прокурора района по поводу гибели девушки.

Также оказалось, что водителем конкретно этого автобуса был Олег Желинский, который ранее уже попадал в ДТП, в результате которого под колесами погибли женщина и девочка-подросток.

Водитель автобуса: (facebook.com)

В свою очередь депутат Житомирского облсовета Елена Галагуза в Facebook написала, что "ситуация неоднозначная" и правоохранители должны'выяснить подробности ЧП.

"Мне сказали: девушка была пьяна, вышла сама, увязла в грязи, перед тем поссорилась с родителями. Это если кратко. Больше информации должно быть со всех сторон", - отметила она.

Остановка, на которой вышла девушка, находится за два километра от села. Даже если девушка была пьяна, что не исключено, потому что было Рождество, вряд ли по своей воле она решила прогуляться в мороз в четыре утра по глухой дороге, - утверждает Елена Галагуза.

К тому же, сестре погибшей сначала отказали в приеме заявления, а затем, приняв во второй раз, предложили самим искать свидетелей.

Напомним, недавно на улицах Киева заметили водителя-регулировщика, который пытался навести порядок на дороге, размахивая битой.

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