В Киеве пьяный водитель мусоровоза задавил женщину с сыном на самокате: протянул 8 метров

В Киеве мусоровоз совершил смертельное ДТП (фото: РБК-Украина)

Водитель мусоровоза уже попадался на пьяном ДТП

В Киеве пьяный водитель мусоровоза совершил наезд на женщину с маленьким ребенком. Смертельное ДПТ произошло на улице Флоренции на Левобережном массиве в Днепровском районе столицы 22 августа.

В результате происшествия 46-летняя женщина погибла на месте, а 4-летний мальчик был экстренно госпитализирован с травмами головы. Об этом передали в отделе коммуникации полиции Киева.

Водителя грузовика Scania (1993 года рождения) задержали, было начато уголовное производство.

Как уточняет "dtp.kiev.ua" на Facebook-странице, в его крови обнаружили 1.91 промилле.

"Он тянул тело погибшей матери около 8 метров, возможно при мгновенной реакции удалось бы спасти жизнь женщины", - говорится в сообщении.

На опубликованном фото с места происшествия виден длинный след от лежащего на асфальте детского голубого самоката до тела погибшей возле грузовика.

По предварительной информации, мужчина за рулем мусоровоза сдавал назад и не заметил женщину с сыном, наехав на них.

Отмечается, что мама ребенка не могла передвигаться по тротуару, так как везде были припаркованы с нарушением автомобили - это было зафиксировано на съемке оперативно-следственной группы.

Позже в сети рассказали, что мальчик Д., которому 26.06 исполнилось 2 года, будет жить. Он находится в больнице Охматдет.

Также выяснилось, что водителя (Артем из Черкасс) ранее уже привлекали к ответственности перед законом за пьяное ДТП.

В полиции рассказали, что за нынешнее преступление мужчине грозит лишение свободы до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Правоохранители продолжают сбор материалов для установления всех обстоятельств происшествия.

В Киеве мусоровоз задавил женщину насмерть и травмировал ребенка (фото: kyiv.npu.gov.ua)

В Киеве пьяный водитель мусоровоз сбил женщину с маленьким мальчиком (Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Напомним, прошлым летом в Киеве мусоровоз раздавил человека около ЗАГСа.

Также сообщалось, что ранее в Киеве ветеран АТО остался без руки из-за собственной халатности - мужчина выгружал мусор в мусоровоз, механизм которого и оторвал ему руку.