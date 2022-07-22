В Варшаве украинок в парке избила группа подростков: что известно о нападении

В польской столице Варшаве произошло нападение на двух украинок, которые отдыхали и общались на лавочке в парке. Женщин избила группа несовершеннолетних, и в результате одна из потерпевших была госпитализирована.
Об этом передает местное издание Super Express.
Злоумышленники после этого сбежали, однако правоохранителям вскоре удалось найти и задержать троих девушек, участниц нападения.
Инцидент произошел вечером 21 июля в парке Ольшина в варшавских Белянах чуть ранее 19.00.
По предварительным данным, к двум украинкам, отдыхавшим на скамейке, подошла группа молодых людей. Несовершеннолетние вели себя агрессивно, и накинулись на женщин, принялись избивать.
Одну из них доставили в больницу с телесными травмами. Какое состояние второй пострадавшей - не уточняется.
Информацию о ЧП подтвердил Рафал Рутковский из команды Главного управления полиции Варшавы.
"Заявление поступило к нам в 18:56. По предварительной информации, группа молодых людей напала на двух женщин, сидевших на скамейке в парке Ольшина. Полицейские приехали очень быстро. Быстрое проникновение на территорию (парка) привело к тому, что полицейские задержали троих несовершеннолетних девушек, участвовавших в инциденте", - рассказал правоохранитель.
Он также добавил, что не исключены и дальнейшие задержания.
Польская полиция задержала нескольких фигурантов дела о нападении на украинок (фото: se.pl/warszawa)
О мотивах злоумышленников в настоящее время неизвестно.
Журналисты отмечают, что нынешний инцидент стал очередным фактом нападения на граждан Украины в столице Польши.
Так, недавно в Варшаве на украинку Анну, которая уже 6 лет проживает и работает в Польше, набросилась на улице агрессивная женщина, когда услышала, как та разговаривает по телефону на украинском языке, и жестоко избила. Правозащитники добились, что расследование скандального случая было переквалифицировано в преступление, мотивированное ненавистью на национальной почве.
Добавим также, что в конце мая в пекарне польской столицы на продавца-украинку напала агрессивная женщина с оскорблениями.