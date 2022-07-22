UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Варшаве украинок в парке избила группа подростков: что известно о нападении

Коллаж РБК-Украина: в Варшаве на двух украинок произошло нападение
Автор: Владимир Костырин

В польской столице Варшаве произошло нападение на двух украинок, которые отдыхали и общались на лавочке в парке. Женщин избила группа несовершеннолетних, и в результате одна из потерпевших была госпитализирована.

Об этом передает местное издание Super Express.

Злоумышленники после этого сбежали, однако правоохранителям вскоре удалось найти и задержать троих девушек, участниц нападения.

Инцидент произошел вечером 21 июля в парке Ольшина в варшавских Белянах чуть ранее 19.00.

По предварительным данным, к двум украинкам, отдыхавшим на скамейке, подошла группа молодых людей. Несовершеннолетние вели себя агрессивно, и накинулись на женщин, принялись избивать.

Одну из них доставили в больницу с телесными травмами. Какое состояние второй пострадавшей - не уточняется.

Информацию о ЧП подтвердил Рафал Рутковский из команды Главного управления полиции Варшавы.

"Заявление поступило к нам в 18:56. По предварительной информации, группа молодых людей напала на двух женщин, сидевших на скамейке в парке Ольшина. Полицейские приехали очень быстро. Быстрое проникновение на территорию (парка) привело к тому, что полицейские задержали троих несовершеннолетних девушек, участвовавших в инциденте", - рассказал правоохранитель.

Он также добавил, что не исключены и дальнейшие задержания.

Польская полиция задержала нескольких фигурантов дела о нападении на украинок (фото: se.pl/warszawa)

О мотивах злоумышленников в настоящее время неизвестно.

Журналисты отмечают, что нынешний инцидент стал очередным фактом нападения на граждан Украины в столице Польши.

Так, недавно в Варшаве на украинку Анну, которая уже 6 лет проживает и работает в Польше, набросилась на улице агрессивная женщина, когда услышала, как та разговаривает по телефону на украинском языке, и жестоко избила. Правозащитники добились, что расследование скандального случая было переквалифицировано в преступление, мотивированное ненавистью на национальной почве.

Добавим также, что в конце мая в пекарне польской столицы на продавца-украинку напала агрессивная женщина с оскорблениями.

Читайте РБК-Украина в Google News
полицияПольшанападениеВаршава