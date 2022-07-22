У Варшаві українок у парку побила група підлітків: що відомо про напад

Зловмисники після цього втекли, проте правоохоронцям незабаром вдалося знайти та затримати трьох дівчат, учасниць нападу.

Інцидент стався ввечері 21 липня в парку Ольшина у варшавських Білянах трохи раніше 19.00.

За попередніми даними, до двох українок, які відпочивали на лавці, підійшла група молодих людей. Неповнолітні поводилися агресивно, і накинулися на жінок, почали бити.

Одну з них доставили в лікарню з тілесними травмами. Який стан другої постраждалої - не уточнюється.

Інформацію про НП підтвердив Рафал Рутковський з команди Головного управління поліції Варшави.

"Заява надійшла до нас о 18:56. За попередньою інформацією, група молодих людей напала на двох жінок, які сиділи на лавці в парку Ольшина. Поліцейські приїхали дуже швидко. Швидке проникнення на територію (парку) призвело до того, що поліцейські затримали трьох неповнолітніх дівчат, які брали участь в інциденті", - розповів правоохоронець.

Він також додав, що не виключені й подальші затримання.

Польська поліція затримала кількох фігурантів справи про напад на українок (фото: se.pl/warszawa)

Про мотиви зловмисників наразі невідомо.

Журналісти зауважують, що нинішній інцидент став черговим фактом нападу на громадян України в столиці Польщі.