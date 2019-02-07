Висел на перекрытии моста: новые детали таинственной смерти подростка (видео)

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В Покровске Донецкой области обнаружили подростка, который висел на перекрытии подвесного моста возле улицы Защитников Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Покровского отдела полиции.

Инцидент произошел 7 февраля около 4 часов утра. Мальчика нашел местный житель, который рано утром шел на работу. Он немедленно вызвал на место происшествия патрульную полицию.

Они осмотрели мальчика и пришли к выводу, что он из данной местности, но личность пока установить не могут.

"На вид парню было 14-15 лет, он был в шлепанцах и куртке. Видно, местный. Сначала думали, что он мог быть из соседнего приюта. Когда туда съездили, выяснили, что нет", - рассказали местные жители.

Фото: Национальная полиция

Полиция просит помочь установить личность погибшего подростка. На вид ему от 14 до 17 лет. У него темные короткие волосы. Одет был в спортивные брюки синего цвета, серую куртку и резиновые тапочки синего цвета.

"Всех, кто располагает какой-либо информацией о погибшем парне, правоохранители просят связаться с ними по телефону: 095-647-18-84", - сказано в сообщении полиции.

По данному факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по части 1 статьи 115 УК Украины (Умышленное убийство), с пометкой "самоубийство".

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