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Синий кит? Под Харьковом парень совершил странное самоубийство

STYLERПроисшествия    03.02.2019 - 17:25
Синий кит? Под Харьковом парень совершил странное самоубийство
Коллаж РБК-Украина

Сообщается, что за три дня до смерти парень нанес себе ножевое ранение предплечья

В Русской Лозовой мужчина совершил странное самоубийство: 2 февраля бабушка 26-летнего парня обнаружила тело умершего внука в собственной комнате. У молодого человека было обнаружено ножевое ранение в живот и большое количество лекарств рядом с ним. Подробности инцидента сообщает STYLER со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Синий кит? Под Харьковом парень совершил странное самоубийство

Нож, которым мужчина совершил странное самоубийство (фото: hk.npu.gov.ua)

Предварительно известно, что 26-летний житель села Русская Лозовая нанес себе ножевое ранение в область живота. О смерти первой узнала бабушка молодого человека, в доме которой он жил. Вечером, накануне трагедии парень употреблял алкоголь по месту жительства, после чего зашел в свою комнату и заперся изнутри. Утром бабушка стучала в дверь комнаты, после чего попросила соседа их выбить.

Также известно, что три дня назад погибший порезал себе предплечья. Родным причину своего поступка он не объяснил.

Синий кит? Под Харьковом парень совершил странное самоубийство

Фото с места происшествия, где мужчина совершил странное самоубийство (фото: hk.npu.gov.ua)

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". В полиции не рассказывается, будет ли вестись дальнейшее расследование.

Ранее мы рассказывали о суицидальной игре "Синий кит", в которой конечной целью является доведение куратором его "подопечного" до суицида. Методами были: введение человека, чаще всего подростка, в состояние определенного транса посредством демонстрации кровавых и жутких изображений, видео, а также прослушивания устрашающей музыки и раннего подъема – в 4:20 утра. Главным правилом такой игры является сокрытия от близких факта того, что человек играет.

Ранее сообщалось, что на смену "Синему киту" и "Красной сове" в Украине начала распространятся новая суицидальная онлайн-игра - "Новый путь". Как и прежде, куратор группы в соцсети дает подписчикам задания, цель которых – довести до самоубийства.

Также мы писали, что в Киеве участница группы "Синий кит" вскрыла себе вены разбитой бутылкой.

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