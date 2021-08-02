Возил в машине и насиловал: в Сумах неадекват пять часов издевался над девушкой

В Сумах неадекват незаконно удерживал девушку в течение пяти часов и насиловал ее. Преступление случилось 30 августа, его жертвой стала 18-летняя девушка.
Об этом сообщает Национальная полиция области.
Иззвестно, что злоумышленник воспользовался беспомощным состоянием девушки и изнасиловал ее на берегу реки. Затем он затащил ее на заднее сидение автомобиля и катался с ней по городу.
Спустя несколько часов он заехал в лес, где снова изнасиловал жертву. Но избежать наказания ему не удастся, ведь девушка обратилась в полицию.
Насильником оказался 36-летний житель областного центра, который ранее был судим.
"Сейчас девушке оказана необходимая медицинская помощь и передана на попечение родителям", - сообщают в полиции.
А злоумышленнику предъявили обвинение по двум статьям: ч. 2 ст. 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека", ч. 2 ст. 152 "Изнасилование".
Фото: Насильник 18-летней девушки (Нацполиция)
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