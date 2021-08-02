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Возил в машине и насиловал: в Сумах неадекват пять часов издевался над девушкой

Автор: Светлана Мащенко

В Сумах неадекват незаконно удерживал девушку в течение пяти часов и насиловал ее. Преступление случилось 30 августа, его жертвой стала 18-летняя девушка.

Об этом сообщает Национальная полиция области.

Иззвестно, что злоумышленник воспользовался беспомощным состоянием девушки и изнасиловал ее на берегу реки. Затем он затащил ее на заднее сидение автомобиля и катался с ней по городу.

Спустя несколько часов он заехал в лес, где снова изнасиловал жертву. Но избежать наказания ему не удастся, ведь девушка обратилась в полицию.

Насильником оказался 36-летний житель областного центра, который ранее был судим.

"Сейчас девушке оказана необходимая медицинская помощь и передана на попечение родителям", - сообщают в полиции.

А злоумышленнику предъявили обвинение по двум статьям: ч. 2 ст. 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека", ч. 2 ст. 152 "Изнасилование".

Фото: Насильник 18-летней девушки (Нацполиция)

Ранее мы писали про изнасилование и смерть 16-летней Маши Бондаренко в Полтавской области. Подруге девушки объявили о подозрении.

Также сообщалось, что полицейского из Одессы подозревают в изнасиловании подростка.

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полиция