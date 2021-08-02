Возив у машині і ґвалтував: у Сумах неадекват п'ять годин знущався над дівчиною

Відомо, що зловмисник скористався безпорадним станом дівчини і зґвалтував її на березі річки. Потім він затягнув її на заднє сидіння автомобіля і катався з нею по місту.

Через кілька годин він заїхав у ліс, де знову зґвалтував жертву. Але уникнути покарання йому не вдасться, адже дівчина звернулася в поліцію.

Ґвалтівником виявився 36-річний житель обласного центру, який раніше був судимий.

"Зараз дівчині надана необхідна медична допомога і передана на піклування батькам", - повідомляють в поліції.

А зловмиснику пред'явили звинувачення за двома статтями: ч. 2 ст. 146 "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини", ч. 2 ст. 152 "Зґвалтування".

Фото: ґвалтівник 18-річної дівчини (Нацполіція)