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Впилась ногтями: в детсаду Бердичева жестоко наказали ребенка

STYLERПроисшествия    27.02.2019 - 17:29
Впилась ногтями: в детсаду Бердичева жестоко наказали ребенка
Воспитатель издевалась над ребенком в садике Бердичева (коллаж РБК-Украина)

В одном из садов Бердичева своеобразные методы воспитания

Во вторник, 26 февраля, в одном из детских садиков Бердичева Житомирской области произошел вопиющий случай - воспитательница наказала четырехлетнего ребенка, впившись ногтями в руку мальчика, после чего на его ладошке остались ужасные царапины. Об этом сообщило издание Бердичів.BIZ.

Известно, что воспитательница вывела провинившегося мальчика в отдельную комнату, после чего у ребенка на руке появились следы от ногтей. Ребенок рассказал обо всем маме, которая вечером пришла за ним. Коллеги воспитательницы, работавшие с ней в смене подтвердили, что инцидент имел место.

Также сообщается, что мама пострадавшего мальчика планирует написать заявление в полицию и жалобу в управление образования и науки города Бердичева, чтобы отстранить человека, склонного к жестокости, от общения с детьми.

Впилась ногтями: в детсаду Бердичева жестоко наказали ребенка

Воспитатель издевалась над ребенком в садике Бердичева (фото: berdichev.biz)

Напомним, в детском саду Киева воспитательница таскала детей за уши и всячески издевалась над ними, оказывая психологическое давление. 

К слову, в детском саду Тернопольской области маленькая девочка рассекла голову об умывальник, но воспитатели просто заклеили рану пластырем и не стали сообщать родителям.

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