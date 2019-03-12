Второй младенец за сутки: в киевском парке обнаружили страшную находку

Девочку завернули в тряпку, а потом в пакет

В лесопарке столичного района Дарница обнаружили тело младенца, завернутое в пакет. Страшную находку нашла женщина, которая выгуливала в парке свою собаку. Она немедленно сообщила о происшествии в полицию.

На место выехала следственно-оперативная группа и следователи. Выяснилось, что в пакете находилась новорожденная девочка. Ее завернули сначала в тряпку, а потом в полиэтиленовый пакет. По предварительным данным экспертов, смерть ребенка наступила еще четыре дня назад.

Точная причина смерти младенца станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

В парке нашли младенца в пакете (Национальная полиция Украины)

На данный момент полиция проводит обследование территории парка и ищет свидетелей, которые могли бы указать на то, кто оставил тело младенца. Также разыскивается мать младенца. Сотрудники правоохранительных органов обращаются за помощью к местным жителям.

Они сообщают, что в раскрытии этого дела поможет информация о женщинах, которые находились на 8-9 месяце беременности, которые сообщали, что ребенок не желанный, информация о женщинах, которые находились на последних сроках беременности и уже несколько дней не выходят из дома на улицу.

Если есть какая-нибудь информация о местонахождении матери младенца, то полиция просит сообщать на горячую линию 102. Анонимность гарантирована.

Дарницкое управление полиции завела криминальное дело по статье 117 Криминального кодекса Украины (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка).

Видео: YouTube/Национальная полиция Украины

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Запорожье нашли тело младенца в пакете.

А также рассказывали о том, что роженица оставила мертвого ребенка в заброшенном доме.