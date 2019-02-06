Выгнали родственники: в Житомире мужчина насмерть замерз в вонючем туалете

Погибший не был алкоголиком и не проявлял агрессии

В Житомире бездомный, у которого была семья, замерз в заброшенном туалете, в который перебрался жить с наступлением холодов. Об этом сообщило житомирское издание "Эхо".

Местная жительница Юлия заметила бездомного за гаражами по улице Якира (ныне Трояновская) еще осенью. Он жил там в лачуге, которую соорудил собственноручно, а когда похолодало - перебрался жить в заброшенную уборную неподалеку.

Юлия рассказывает, что мужчина - его звали Николай - не был агрессивным или алкоголиком. Она жалела его и помогала, чем могла: носила горячую еду и напитки. Обратилась к участковому, но тот ответил, что силой забрать мужчину нельзя из туалета.

От бездомного женщина узнала, что у него есть семья.

Из-за холодов в туалете Николай был болен - он постоянно кашлял. Юлия обращалась на местную радиостанцию, которая рассказала о замерзающем мужчине, который живет в туалете. Но помочь ему не успели.

"Когда ударили недавние морозы, бездомного Николая не стало - он просто замерз в своей вонючей будке", - рассказывает женщина.

Юля узнала от очевидцев, что приезжала "Скорая" и забрала остывшее тело.

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