Замерзла в лесу: журналисты показали место гибели девушки и прошли ее путем

Трагедия, которая произошла еще 8 января с 21-летней Ириной Дворецькой, замерзшей в лесу в Житомирской области, набирает новых оборотов. Журналисты попробовали исследовать путь, по которому прошла девушка, и выяснить все подробности того страшного утра.

От остановки, на которой вышла Ирина до села, куда она направлялась, 6,5 километров. Девушка, очевидно, решила срезать путь через лес и замерзла насмерть, попав в бобровую яму.

Желтым обозначено остановку, а красным - место гибели девушки (скриншот: YouTube/Говорить Україна)

10 января ее нашли между селами Перга и Рудня-Хочинська. Она стояла по пояс в яме, глаза закрыты, руки со сжатыми кулаками подняты вверх. Доставал тело девушки ее отец в 700-х метрах от дороги - ему пришлось вырубать лед.

Журналистам удалось выяснить, что девушка прошла 500 метров по дороге, но потом решила срезать путь. Отец девушки показал, где именно нашел мертвую дочь. Это место, сверху присыпано снегом, а под ним вязкая глубокая ловушка. Вблизи нет ни одного дерева, за которое можно было схватиться. У Ирины не было шансов выжить там в почти 20-тиградусний мороз.

Бобровая яма, в которую попала Ирина (скриншот: YouTube/Говорит Украина)

Случай стал резонансным после того, как свидетели той ночи рассказали, что водитель сильно кричал на Ирину, и вместе с контроллером выгнал ее из автобуса. Хотя водитель утверждает, что девушка вышла сама на остановке.

Олег Желинский, который вез Ирину, по словам других людей, уже третий раз причастен к смерти людей. Четыре года назад он насмерть сбил 15-летнюю Кристину, а позже еще одну женщину. Водитель свою вину не признает: с точки зрения закона он не нарушил правила, не переступил через закон. Но с моральной стороны, если бы водитель или кондуктор предложили бесплатно довезти девушку, трагедии можно было бы избежать.