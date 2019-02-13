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Выкинула сына в реку: горе-мать решила устроить свою жизнь


В Николаеве состоялось очередное судебное заседание

В Николаеве в центральном районном суде в среду, 13 февраля, состоялось заседание по делу Ирины Шинкарук, которая в марте 2018-го выкинула с Ингульского моста в реку своего девятимесячного сына. Рассматривался вопрос об изменении ей меры пресечения. Как сообщает местный ресурс "Новости N", подозреваемая хотела выйти из СИЗО, чтобы найти работу и начать устраивать свою жизнь.

В частности, она намерена восстановить свои родительские права в отношении сына Павлика. Сейчас мальчика усыновила тетя.

Также состав коллегии судей рассмотрел ходатайство прокурора о продлении Шинкарук меры пресечения. Сторона обвинения утверждает, что она может повлиять на свидетелей ли же просто сбежать, так как обвинение тяжкое, к тому же у подозреваемой нет крепких социальных связей в Николаеве.

Фото: Ирина Шинкарук (пресс-служба полиции)

Сторона защиты настаивает, что подсудимая просто собирается начать "зарабатывать хорошую характеристику". Также адвокат заявил об ухудшении состояния здоровья Шинкарук в СИЗО, в то же время справки от врача он не предъявил.

Подсудимая заверила, что ей нужно устроиться на работу и "как-то начинать жить".

"Я никому не угрожаю. Я считаю, что я должна потихоньку устраивать свою жизнь", - заявила она.

В суде было принято решение о продлении Шинкарук меры пресечения в виде содержания под стражей.

В состав коллегии судей входят Екатерина Лагода, Дмитрий Тишко и Сергей Медюк.

 

Фото: novosti-n.org

Как сообщалось, ранее горе-мать Ирина Шинкарук заявила, что хотела выбросить своего сына с моста назло своему бывшему сожителю. Он якобы требовал постоянно 4 тысячи гривен, и на этой почве всегда и были проблемы.

Добавим, что по утверждению женщины, ребенок просто выпал у нее из рук. Самого мальчика от смерти спас комбинезон, но течением его успело отнести достаточно далеко. Патрульный Андрей Белоус, который вытащил мальчика из воды, позже стал его крестным отцом.

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