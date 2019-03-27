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Забили битой школьницу: суд поставил точку деле о зверском убийстве на Волыни

STYLERПроисшествия    27.03.2019 - 18:52
Забили битой школьницу: суд поставил точку деле о зверском убийстве на Волыни
Фото: коллаж РБК-Украина

Родственники жертвы требовали более сурового приговора

Убийц 16-летней школьницы Екатерины Лыткиной из Нововолынска приговорили к тюремному заключению. Ковальский горрайонный суд вынес решение по делу обвиняемых граждан Словении Максима Терлецкого и Назара Статочнюка. Двоюродным братьям дали сроки 13,5 лет и 14,5 лет за решеткой соответственно, передает местное издание "Буг" в среду, 27 марта.

Ранее их экстрадировали из Словениии. Обоим учтут срок содержания под стражей.

Отметим, что родители убитой девушки и их адвокаты просили для обоих преступников максимального наказания - по 15 лет. 

Резонансное дело рассматривала коллегия судей в составе Ирины Логвинюк, Сергея Панасюка и Елены Восковской. Они при принятии решения о приговоре учли мнение стороны потерпевших, которые не простили обвиняемых.

В то же время в суде заявили, что приняли во внимание чистосердечное раскаивание Максима Терлецкого, который попросил прощения. Кроме того, он также участвовал в следственном эксперименте и частично объективно способствовал досудебном расследованию, установлению обстоятельств совершения преступления и установлению истины по делу.

 

Суд по делу убийц 16-летней Екатерины Лыткиной (фото: bug.org.ua)

Жуткое преступление произошло в ночь на 2 августа 2016 года. 

Во время заседания судья Ирина Логвинюк зачитала приговор, предварительно разъясняя, от каких именно травм погибла школьница. Екатерине было нанесено не менее 8 ударов тупым предметом, который так и не нашли правоохранители. Во время следственного эксперимента Терлецкий рассказал, что девушку били битой.

 Видео: YouTube / БУГ Интернет издание

При этом Назар в содеянном так и не раскаялся. Также он не попросил прощения у родителей убитой девушки.

Забили битой школьницу: суд поставил точку деле о зверском убийстве на Волыни

Екатерина Лыткина (фото: соцсети)

Напомним, что Максим ранее во время выступления в суде заявил, что Лыткину убил его брат Назар, который затем угрозами заставил его помочь скрыть труп. 

При этом потерпевшая сторона уверена, что оба брата просто договорились между собой, чтобы уменьшить меру наказания - за групповое убийство срок больше, чем если бы один взял вину на себя. 

Как сообщалось ранее, в Ивано-Франковской области 25-летняя женщина убила новорожденного. Это был ее пятый ребенок. Суд признал женщину виновной и приговорил лишь к одному году и шести месяцам лишения свободы.

Также мы писали о том, что недавно появились новые детали резонансного дела о насилии матери над собственным 4-летним сыном. Горе-мать, которая была порноактрисой, решила, что за детское видео получит больше денег.

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