На Закарпатье неадекват хотел облить детей неизвестной жидкостью

Мужчина спрашивал у детей, где они живут, и пытался применить к ним физическую силу

В Мукачево Закарпатской области незнакомый мужчина приставал к детям, спрашивал как их зовут, где они живут, тянул за руки и пытался брызнуть на них какой-то жидкостью. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Нам не байдуже! (Батьки Мукачева).

Когда перепуганные дети начали кричать, мужчина побоялся привлечь к себе внимание и убежал. Известно также и о его приметах: невысокого роста, полный, одет в серую кофту и черные штаны. Инцидент случился на Площади Паланок.

На Закарпатье к детям приставал неадекватный человек (скрин: facebook.com)

В комментариях горожане уместно советуют сразу обращаться в полицию, собрав как можно больше информации.

"Пишите заявление в полицию... потому что потом Мукачево нет пишет, что в городе все в порядке - никаких заявлений от граждан не имеет. Пусть ищут", - советует Ольга Ольга.

"Огромная просьба к родителям, к свидетелям - безотлагательно звоните в полицию, по возможности фотографируйте или снимайте видео. Депутатский корпус уже не впервые слышит о проблеме, но не имеем ни одного зарегистрированного случая. Поверьте, мы и сами выйдем на "охоту", - пишет Юрий Кравчук.

"Боже, страшно уже из дома выходить, бедный ребенок", - жалуется Кристина Костик.

К слову, в Николаеве задержали опасного 30-летнего педофила, который развращал мальчиков-подростков и поставлял их заказчикам, за что получал солидное денежное вознаграждение.

Также мы писали, что в Винницкой области опасный рецидивист размахивал своими "прелестями" перед детьми на площадке и забил палкой двух собак. Ему дали серьезный срок заключения.