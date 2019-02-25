Закопали живьем в центре города: детали жуткого убийства в Винницкой области

Чтобы потерпевший поместился в яму, ему сломали ноги

В городе Липовец Винницкой области двое молодых людей совершили жуткое убийство. Об этом рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрий Педос во время брифинга 25 февраля.

В Липовецкий отдел полиции поступило сообщение об исчезновении 53-летнего местного жителя, который проживал один. Выяснилось, что у пропавшего мужчины криминальное прошлое и следователи начали отрабатывать версии, которые связаны с его прошлым, а также пообщались с людьми, которые находятся на учете в полиции.

Накануне исчезновения местного жителя видели с двумя молодыми людьми возле его дома, а также на берегу местной речки. Двух молодых людей, 22 и 23 лет, которые ранее уже имели проблемы с законом, задержали и допросили.

Сначала они придумывали лживые алиби и давали противоречивые показания, но потом сознались в убийстве и показали место, где спрятали тело.

По словам подозреваемых, они пришли домой к 53-летнему мужчине, чтобы выяснить отношения. У одного из них была давняя обида на потерпевшего. Как только он вышел на свободу после тюремного срока, он решил поквитаться со своим обидчиком.

Сначала они избивали мужчина в его собственной квартире, а потом вывели его на территорию недействующего завода и там избивали до тех пор, пока он не перестал дышать. После этого они оттянули тело в безлюдное место возле речки и закопали.

"Мы подозреваем, что во время того, как преступники закапывали тело, пострадавший мог быть еще живым. Так как он не помещался в вырытую яму, они сломали ему ноги, а только после этого закопали", - рассказал Юрий Педос.

Фото: vn.npu.gov.ua

Подозреваемые задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Задержанным грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения - заключения под стражу.

Видео: YouTube/Национальная полиция

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