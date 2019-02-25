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За тряпки готовы убить: в Днепре толпа штурмом взяла секонд-хенд, выломав дверь

STYLERЖизнь    25.02.2019 - 13:45
За тряпки готовы убить: в Днепре толпа штурмом взяла секонд-хенд, выломав дверь
Коллаж РБК-Украина

Инцидент произошел в день завоза товара

В секонд-хенде Днепра толпа выломала дверь и разбила окна. Соответствующее фото опубликовали opentv.media. Также есть видео, которое можно посмотреть в социальной сети Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел в день завоза товара, когда обычно собираются толпы людей. Однако случившееся в этот раз повергло в шок. После открытия секонд-хенда люди ринулись в помещение, сметая все на своем пути.

Люди пихали друг друга и не давали проходу. Стекло от входной двери было разбито, нескольких покупателей ранило осколками. На место инцидента пришлось вызвать скорую помощь.

 

Фото: (opentv.media)

Пользователи шокированы подобным поведением со стороны жителей города, они считают подобную реакцию дикой и неадекватной.

"Стадо", "Я в шоке", "Без комментариев", "До чего довели людей. За б/у тряпки готовы убить друг друга", "Начало конца", "Неадекватные", "Люди себя не уважают. Продаются и продают. Поэтому так и живём", - пишут комментаторы.

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