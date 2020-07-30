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Под Житомиром мужчина из-за ревности облил жену бензином и поджег

Давыдовка, Четверг 30 июля 2020 19:46
Под Житомиром мужчина из-за ревности облил жену бензином и поджег
Под Житомиром мужчина поджег жену (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

После поджога супруги мужчина напился, и его задержали прямо на месте происшествия в доме

Под Житомиром мужчина облил свою жену легковоспламеняющимся веществом и поджег. В результате жуткого инцидента в селе Давыдовка Хорошевского района 41-летнюю женщину госпитализировали с ожогами II степени.

Злоумышленника уже задержали, в настоящее время продолжается расследование. Об этом 30 июля передали в отделе коммуникации полиции области.

Как рассказали правоохранители, во время первоочередного выяснения обстоятельств было установлено, что вчера вечером между гражданскими супругами возник внезапный конфликт на почве ревности.

В разгар эмоций 50-летний мужчина облил женщину бензином. Она вскочила с кровати и попыталась убежать, но сожитель бросил в нее зажженную спичку, и одежда на несчастной моментально вспыхнула.

Сбросить горящую одежду и потушить пламя помогли соседи.

Прибывшие медики диагностировали ожоги II степени 20% тела женщины.

"Мужчину полицейские задержали по месту жительства. Он имел характерные признаки алкогольного опьянения", - рассказал начальник Хорошевского отделения полиции Николай Заречный.

По данному факту начато уголовное производство по статьям 15 (покушение на преступление), 115 (умышленное убийство) УК.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Ранее стали известны новые детали трагедии в Черновцах, где отец поджег собственную дочь.

Также мы писали о том, что недавно под Одессой умерла девочка от тяжелых ожогов - ее мама вызвала "скорую" только на следующий день.

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Новости Украины Житомирподжогбольницапроисшествиеинцидент
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