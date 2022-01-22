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Под Житомиром подросток изнасиловал девочку: что грозит несовершеннолетнему извергу

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Житомирская область, Суббота 22 января 2022 13:24
Под Житомиром подросток изнасиловал девочку: что грозит несовершеннолетнему извергу Коллаж РБК-Украина: пьяный подросток поиздевался над девочкой под Житомиром
Автор: Владимир Костырин

Под Житомиром пьяный 15-летний подросток напал на 11-летнюю девочку, затащил во двор нежилого дома и изнасиловал. Само преступление произошло 7 января, в праздник Рождества, а сейчас задержанного суд отправил под стражу с правом внесения денежного залога.

Об этом передали в пресс-службе Житомирской областной прокуратуры.

По материалам следствия, в одном из сел Житомирского района подросток, будучи в состоянии опьянения, пришел в гости к соседям на день рождения, где присутствовала семья потерпевшего ребенка.

Когда девочка около 8 часов вечера ушла домой сама, так как проживала рядом и ей разрешили родители, парень на улице силой затянул свою жертву во двор нежилого домохозяйства, и "несмотря на увещевание ребенка отпустить ее, совершил по отношению к ней действия сексуального характера".

В местной службе по делам детей сообщили, что подозреваемый с 2016 года состоит на учете как ребенок, проживающий в семье, где родители уклоняются от исполнения родительских обязанностей.

Сейчас несовершеннолетнему сообщили о подозрении в совершении особо тяжкого преступления против малолетнего ребенка (ч.4 ст. 152 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

"По результатам рассмотрения подозреваемому применено содержание под стражей сроком 60 суток с правом внесения денежного залога на сумму свыше 190 тыс. грн, о чем Чудновским районным судом вынесено соответствующее постановление", - рассказали в прокуратуре.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее на Закарпатье трое подростков насиловали 14-летнюю девочку и снимали все на видео.

Также мы писали о том, что недавно в Днепре проучили подростка, который домогался девочки, и сняли на камеру такой "самосуд".

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