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В Днепре проучили подростка, который домогался девочки: "самосуд" сняли на видео

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Днепр, Суббота 08 января 2022 12:03
В Днепре проучили подростка, который домогался девочки: "самосуд" сняли на видео Коллаж РБК-Украина: в Днепре подросток приставал к девочке и был наказан
Автор: Владимир Костырин

В Днепре пьяный подросток домогался девочки, которая смогла вырваться и убежать. Самого же малолетнего после этого нападения решили проучить неравнодушные граждане и устроили "самосуд" - облили парня зеленкой и заставили на камеру извиниться за свой поступок.

Видео с раскаяниями подростка опубликовано в Telegram-канале "Х.Днепр".

В публикации отмечается, что об инциденте, который произошел на улице Радистов еще 6 января, им рассказал один из читателей.

Также указывается, что ни взрослые, ни сама девочка после случая домогательства в правоохранительные органы с заявлением не обращалась.

Облитый зеленкой парень на видео, с которым "провели воспитательную работу", назвал свое имя и фамилию, и рассказал, что "приставал к девушке".

"Никому не советую так делать, потому что всем будет наказание... скажем так", - резюмировал молодой человек на камеру.

В Днепре проучили подростка, который домогался девочки: &quot;самосуд&quot; сняли на видео

В Днепре подростка облили зеленкой из-за домогательств девочки (фото: скриншот с видео)

В комментариях к публикации пользователи сети стали называть разные варианты возраста "героя" видео: от 14 и до 18 лет, однако один из юзеров в парне узнал одноклассника и уточнил, что это 16-летний сирота, за которым ухаживает только бабушка. Что касается самой девочки, которую тот пытался изнасиловать, то ей, как пишут в комментах, всего 12.

Видео: в Днепре учинили "самосуд" над подростком, который приставал к девочке

Ранее сообщалось, что на Закарпатье трое подростков насиловали 14-летнюю девочку и снимали все на видео.

Напомним также, летом в Киеве на Троещине обнаженный неадекват за рулем напал на женщину на улице, и тогда люди едва не "линчевали" маньяка.

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