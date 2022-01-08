У Дніпрі провчили підлітка, який домагався дівчинки: "самосуд" зняли на відео

У Дніпрі п'яний підліток домагався дівчинки, яка змогла вирватися і втекти. Самого ж малолітнього після цього нападу вирішили провчити небайдужі громадяни і влаштували "самосуд" - облили хлопця зеленкою і змусили на камеру вибачитися за свій вчинок.

У публікації зазначається, що про інцидент, який стався на вулиці Радистів ще 6 січня, їм розповів один з читачів.

Також вказується, що ані дорослі, ані сама дівчинка після випадку домагання в правоохоронні органи із заявою не зверталася.

Облитий зеленкою хлопець на відео, з яким "провели виховну роботу", назвав своє ім'я та прізвище, і розповів, що "чіплявся до дівчини".

"Нікому не раджу так робити, тому що всім буде покарання... скажімо так", - резюмував молодий чоловік на камеру.

У Дніпрі підлітка облили зеленкою через домагання дівчинки (фото: скріншот з відео)

У коментарях до публікації користувачі мережі стали називати різні варіанти віку "героя" відео: від 14 і до 18 років, проте один з юзерів у хлопці впізнав однокласника та уточнив, що це 16-річний сирота, за яким доглядає тільки бабуся. Що стосується самої дівчинки, яку той намагався зґвалтувати, то їй, як пишуть в коментах, всього 12.

Відео: у Дніпрі вчинили "самосуд" над підлітком, який чіплявся до дівчинки