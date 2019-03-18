Жуткое убийство под Винницей: появились новые подробности

Преступники расстреляли мужчину через две недели после его свадьбы

Полиция задержала одного из подозреваемых в деле о преступлении против молодой пары в Винницкой области. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в социальной сети Facebook.

Трагедия в Шаргородском районе Винницкой области произошла в субботу, 16 марта. В дом молодой семейной пары ворвались преступники, связали хозяев, а потом совершили ограбление. Хозяин дома, 34-летний мужчина, смог освободиться и попытался догнать злоумышленников, однако они застрелили его из огнестрельного оружия.

Преступники совершили ограбление и убийство в Винницкой области (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Полиция в течении суток установила личности преступников и ночью, 17 марта, смогла задержать организатора и наводчика. Им оказался 31-летний житель Винницкой области. Еще через несколько часов в Киеве задержали еще одного подозреваемого – 23-летнего сообщника.

Задержание убийцы в Киеве

На данный момент продолжаются поиски третьего участника преступления – Вариводы Степана Михайловича, который родился 21 июля 1989 года.

В воскресенье родственники похоронили погибшего хозяина дома, который 2 марта 2019 года только женился.

Напомним, ранее мы сообщали жуткие подробности убийства военного возле кладбища под Харьковом.

А также рассказывали о том, что рецидивист жестоко расправился с молодой парой в Винницкой области.