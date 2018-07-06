"В Голливуде надо быть немного агрессивным": режиссер Любомир Левицкий рассказал о своей жизни в США

Режиссер поставил себе амбициозную задачу: построить своеобразный мост между Украиной и США

Уже около семи месяцев известный украинский режиссер Любомир Левицкий живет в Лос-Анджелесе: там он работает над полнометражным фильмом "Скелет в Шкафу". Он – единственный украинец в команде. Режиссер поставил себе амбициозную задачу: построить своеобразный мост между Украиной и США, а работа над фильмом "Скелет в Шкафу" должна стать первым шагом к рабочему диалогу между странами.

По его словам, Лос-Анджелес отличается от всей Америки. Об этом Левицкий рассказал в эксклюзивном интервью.

"Лос-Анджелес - более жесткий, когда идет речь о достижении цели. Здесь очень любят напористых людей, и город построен только на взаимовыгоде. Здесь даже понятия дружбы как таковой не существует! Вся "дружба" здесь основана на понятии практической выгоды. Но если приехать сюда готовым к этому, то останется только хорошо работать. И, конечно, нужны определенные документы: рабочие визы и так далее. Этому тоже надо уделить много внимания. С туристическими визами здесь работать нельзя: здесь нет такого понятия, как оплата за работу наличными, например. И еще есть множество других нюансов, о которых надо знать", - рассказал Левицкий.

Фото: Любомир Левицкий (предоставлено автором)

По его словам, Лос-Анджелес – это исключительно бизнес.

"Здесь решаются вопросы по финансированию, продюсированию. Поэтому я бы сказал так: если человек решает, жить здесь или прилетать сюда исключительно по делам, то эффективнее было бы второе. Но я не мог выбрать этот путь: я работал с автором над сценарием и должен быть постоянно "под руками". Но много продюсеров прилетают сюда на месяц, делают свои дела и летят домой", - говорит он.

"Меня здесь могут иногда спросить, откуда я. Но на самом деле до того, откуда я приехал, здесь никому нет никакого дела. Здесь человек может быть из любой страны, из любого города. Это неважно. Важно, что вы умеете, насколько вы можете внести прибавочной стоимости в проект. Важно, что вы сделали до этого и кто вы есть", - рассказал режиссер.

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