"У Голлівуді треба бути трохи агресивним": режисер Любомир Левицький розповів про своє життя у США

Режисер поставив собі амбітну задачу: побудувати своєрідний міст між Україною та США

Вже близько семи місяців відомий український режисер Любомир Левицький живе в Лос-Анджелесі: там він працює над повнометражним фільмом "Скелет у Шафі". Він – єдиний українець в команді. Режисер поставив собі амбітну задачу: побудувати своєрідний міст між Україною та США, а робота над фільмом "Скелет у Шафі" має стати першим кроком до робочого діалогу між країнами.

За його словами, Лос-Анджелес відрізняється від усієї Америки. Про це Левицький розповів в ексклюзивному інтерв'ю.

"Лос-Анджелес - більш жорсткий, коли йдеться про досягнення мети. Тут дуже люблять активних людей, і місто побудоване тільки на взаємовигоді. Тут навіть поняття дружби як такої не існує! Вся "дружба" тут заснована на понятті практичної вигоди. Але якщо приїхати сюди готовим до цього, то залишиться тільки добре працювати. І, звичайно, потрібні певні документи: робочі візи і так далі. Цьому теж треба приділити багато уваги. З туристичними візами тут працювати не можна: тут немає такого поняття, як оплата за роботу готівкою, наприклад. І ще є безліч інших нюансів, про які треба знати", - розповів Левицький.

Фото: Любомир Левицький (надано автором)

За його словами, Лос-Анджелес – це виключно бізнес.

"Тут вирішуються питання щодо фінансування, продюсуванню. Тому я б сказав так: якщо людина вирішує, жити тут або прилітати сюди виключно по справах, то ефективніше було б друге. Але я не міг вибрати цей шлях: я працював з автором над сценарієм і повинен бути постійно "під руками". Але багато продюсерів прилітають сюди на місяць, роблять свої справи і летять додому", - говорить він.

"Мене тут можуть іноді запитати, звідки я. Але насправді до того, звідки я приїхав, тут нікому немає ніякого діла. Тут людина може бути з будь-якої країни, з будь-якого міста. Це неважливо. Важливо, що ви вмієте, наскільки ви можете внести доданої вартості у проект. Важливо, що ви зробили до цього і хто ви є", - розповів режисер.

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Раніше Любомир Левицький розповів про українське кіно, емігрантів та життя у США.