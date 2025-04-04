20 найкращих фільмів про кохання на Netflix, які підкорюють серця зараз

Думаєте, романтичне кіно - це банально? Ці 20 фільмів доводять протилежне. Адже Netflix знає, як розповідати про кохання.
Добірка романтичних драм, легких комедій та любовних історій з несподіваним фіналом, які прямо зараз найпопулярніші на Netflix - у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler). Обов’язково подивіться фільм №3 - від нього шаленіють сьогодні всі!
Коли донька вирішує купити занедбану віллу в Тоскані, Ерік поспішає до Італії, щоб не допустити цього. Але натомість знаходить там красу, кохання й новий сенс життя.
Лейні мріє одружитися та завести родину. Коли ж її план летить шкереберть, вона наважується на ризикований крок - бреше, що вагітна.
Молода жінка виконує останню волю матері, розкриваючи сімейні таємниці та втілюючи мрії у життя. І головне - знаходить кохання!
Письменниця Мія та самотній батько Еміль будують стосунки. Пара проходить непросте випробування, коли починає планувати народження спільної дитини.
Найважливіший день у житті пари зі Стокгольму може перетворитися на справжню катастрофу, коли їхні родичі намагаються нав'язати їм сімейні традиції.
Друзі багатійки Пії відвертаються від неї через непорозуміння. Тоді вона наймає новачка Арджуна, щоб той прикинувся її хлопцем.
Пара стала жертвою обману і втратила всі гроші. Щоб повернутися до кращого життя, закохані наважуються на власну шахрайську схему.
Заради отримання спадщини відомий красунчик наважується на участь у шоу знайомств. Він повинен одружитися з найвродливішою дівчиною у світі.
Відомий рокер намагається втекти від проблем, тому переїздить у свій дім на кіпрському узбережжі. Проте раптово в його життя вривається кохання.
Доля Медді раптово змінюється, коли вона загадує бажання біля стародавнього каменя в Ірландії.
Любляча мама вирушає на тропічний острів, щоб бути присутньою на весіллі доньки. Несподівано вона зустрічає свого колишнього, який виявляється батьком нареченого.
Офіцерка Інтерполу полює на викрадача творів мистецтв. Раптово вона дізнається, що підозрюваним є її колишній коханець.
Тонка стіна поєднує серця молодої піаністки, яка починає все з нуля, та сусіда-винахідника, який ненавидить шум.
Музикантка вмовляє морського піхотинця на шлюб із розрахунку. З часом вдавані почуття перетворюються на справжні.
Працювати асистенткою примхливого актора дуже важко. Але ще важче, коли він закохується у твою маму.
Джулія відправляється до італійської Верони та раптом дізнається, що на орендованій віллі вже живе привабливий незнайомець.
Життя Наталі розділяється на дві паралельні реальності, коли у день випускного вона робить тест на вагітність.
Пробивна менеджерка з Лос-Анджелеса зробить усе, щоб завоювати важливого клієнта. Так вона зближується із загадковим мешканцем ферми в Австралії.
Молода пара вирішує розірвати стосунки перед коледжем, проте їхня фінальна зустріч змушує переглянути свої почуття.
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