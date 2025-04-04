20 найкращих фільмів про кохання на Netflix, які підкорюють серця зараз

Дольче Вілла

Коли донька вирішує купити занедбану віллу в Тоскані, Ерік поспішає до Італії, щоб не допустити цього. Але натомість знаходить там красу, кохання й новий сенс життя.

Типу вагітна

Лейні мріє одружитися та завести родину. Коли ж її план летить шкереберть, вона наважується на ризикований крок - бреше, що вагітна.

Список мрій

Молода жінка виконує останню волю матері, розкриваючи сімейні таємниці та втілюючи мрії у життя. І головне - знаходить кохання!

Історія кохання в Копенгагені

Письменниця Мія та самотній батько Еміль будують стосунки. Пара проходить непросте випробування, коли починає планувати народження спільної дитини.

Кохання навіки

Найважливіший день у житті пари зі Стокгольму може перетворитися на справжню катастрофу, коли їхні родичі намагаються нав'язати їм сімейні традиції.

Дурощі кохання

Друзі багатійки Пії відвертаються від неї через непорозуміння. Тоді вона наймає новачка Арджуна, щоб той прикинувся її хлопцем.

У вищому класі

Пара стала жертвою обману і втратила всі гроші. Щоб повернутися до кращого життя, закохані наважуються на власну шахрайську схему.

Найгарніша дівчина у світі

Заради отримання спадщини відомий красунчик наважується на участь у шоу знайомств. Він повинен одружитися з найвродливішою дівчиною у світі.

Впаду до твоїх ніг

Відомий рокер намагається втекти від проблем, тому переїздить у свій дім на кіпрському узбережжі. Проте раптово в його життя вривається кохання.

Ірландське бажання

Доля Медді раптово змінюється, коли вона загадує бажання біля стародавнього каменя в Ірландії.

Мати нареченої

Любляча мама вирушає на тропічний острів, щоб бути присутньою на весіллі доньки. Несподівано вона зустрічає свого колишнього, який виявляється батьком нареченого.

Мистецтво кохання

Офіцерка Інтерполу полює на викрадача творів мистецтв. Раптово вона дізнається, що підозрюваним є її колишній коханець.

Тонка стіна

Тонка стіна поєднує серця молодої піаністки, яка починає все з нуля, та сусіда-винахідника, який ненавидить шум.

Пурпурові серця

Музикантка вмовляє морського піхотинця на шлюб із розрахунку. З часом вдавані почуття перетворюються на справжні.

Сімейна справа

Працювати асистенткою примхливого актора дуже важко. Але ще важче, коли він закохується у твою маму.

Вілла "Романтика"

Джулія відправляється до італійської Верони та раптом дізнається, що на орендованій віллі вже живе привабливий незнайомець.

Дивись в обидва боки

Життя Наталі розділяється на дві паралельні реальності, коли у день випускного вона робить тест на вагітність.

Досконале поєднання

Пробивна менеджерка з Лос-Анджелеса зробить усе, щоб завоювати важливого клієнта. Так вона зближується із загадковим мешканцем ферми в Австралії.

Привіт, бувай і все, що між ними

Молода пара вирішує розірвати стосунки перед коледжем, проте їхня фінальна зустріч змушує переглянути свої почуття.