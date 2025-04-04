20 лучших фильмов о любви на Netflix, которые покоряют сердца сейчас

Дольче Вилла

Когда дочь решает купить заброшенную виллу в Тоскане, Эрик спешит в Италию, чтобы не допустить этого. Но вместо этого находит там красоту, любовь и новый смысл жизни.

Типа беременна

Лейни мечтает выйти замуж и завести семью. Когда же ее план летит кувырком, она решается на рискованный шаг - врет, что беременна.

Список желаний

Молодая женщина выполняет последнюю волю матери, раскрывая семейные тайны и воплощая мечты в жизнь. И главное - находит любовь!

История любви в Копенгагене

Писательница Мия и одинокий отец Эмиль строят отношения. Пара проходит непростое испытание, когда начинает планировать рождение общего ребенка.

Любовь навеки

Важнейший день в жизни пары из Стокгольма может превратиться в настоящую катастрофу, когда их родственники пытаются навязать им семейные традиции.

Глупости любви

Друзья богачки Пии отворачиваются от нее из-за недоразумения. Тогда она нанимает новичка Арджуна, чтобы тот притворился ее парнем.

В высшем классе

Пара стала жертвой обмана и потеряла все деньги. Чтобы вернуться к лучшей жизни, влюбленные решаются на собственную мошенническую схему.

Самая красивая девушка в мире

Ради получения наследства известный красавчик решается на участие в шоу знакомств. Он должен жениться на самой красивой девушке в мире.

Припаду к твоим ногам

Известный рокер пытается убежать от проблем, поэтому переезжает в свой дом на кипрском побережье. Однако внезапно в его жизнь врывается любовь.

Ирландское желание

Судьба Мэдди внезапно меняется, когда она загадывает желание у древнего камня в Ирландии.

Мать невесты

Любящая мама отправляется на тропический остров, чтобы присутствовать на свадьбе дочери. Неожиданно она встречает своего бывшего, который оказывается отцом жениха.

Искусство любви

Офицер Интерпола охотится на похитителя произведений искусств. Внезапно она узнает, что подозреваемым является ее бывший любовник.

Тонкая стена

Тонкая стена объединяет сердца молодой пианистки, которая начинает все с нуля, и соседа-изобретателя, который ненавидит шум.

Пурпурные сердца

Музыкантка уговаривает морского пехотинца на брак по расчету. Со временем мнимые чувства превращаются в настоящие.

Семейное дело

Работать ассистенткой капризного актера очень трудно. Но еще труднее, когда он влюбляется в твою маму.

Вилла "Романтика"

Джулия отправляется в итальянскую Верону и вдруг узнает, что на арендованной вилле уже живет привлекательный незнакомец.

Смотри в обе стороны

Жизнь Натали разделяется на две параллельные реальности, когда в день выпускного она делает тест на беременность.

Идеальное сочетание

Пробивной менеджер из Лос-Анджелеса сделает все, чтобы завоевать важного клиента. Так она сближается с загадочным жителем фермы в Австралии.

Привет, пока и все, что между ними

Молодая пара решает разорвать отношения перед колледжем, однако их финальная встреча заставляет пересмотреть свои чувства.