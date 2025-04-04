10 фільмів для вечора наодинці, після яких не захочеш повертатися до реальності

У кожного бувають моменти, коли хочеться вимкнути все - людей, новини, справи - й залишитись наодинці. Ці 10 фільмів стануть ідеальним супутником для вечора, щоб втекти від реальності й зануритись у кіно, яке не просто розважить, а залишить яскравий слід у душі.

Думка про тебе

Надихаюча історія про 40-річну Солін та 24-річного учасника бойз-бенду Хейза, яких випадково зводить доля. Чи вдасться парі подолати розрив між їхніми світами? Чи зможе їхнє кохання здолати всі перешкоди?

Мисливці на привидів: Крижана імперія

Продовження улюбленого фентезі, яке дарує відчуття комфорту та радості. Покоління "Мисливців" об’єднують зусилля, щоб подолати катастрофічну загрозу й врятувати світ від нового Льодовикового періоду.

Люблю тебе ненавидіти

Романтична комедія, від якої стане тепло на душі. Між Бі та Беном одразу виникає хімія, проте певні обставини призводять до неприязні. Раптом пара опиняється разом на весіллі друзів в Австралії, де спільні пригоди об'єднують майбутніх закоханих.

Мій домашній крокодил

Музична стрічка, яка подарує яскраві враження та заряд позитиву. Життя родини Пріммів кардинально змінюється після переїзду. Вони знаходять на горищі свого будинку крокодила, який чудово володіє голосом та має акторські здібності.

Красуня на всю голову

Неймовірна історія про те, як впевненість у собі може змінити все. Рене багато років страждала від комплексів через свою зовнішність, проте одного дня вона прокидається з вірою, що є найкрасивішою та найздібнішою жінкою на планеті.

Проєкт Адам

Дивовижна історія про 12-річного Адама, який тяжко переживає смерть тата. Одного дня він стає свідком катастрофи невідомого літального об'єкта. Виявляється, пілотом був дорослий Адам. Він повернувся у часі через невдалу місію і тепер разом з молодшою версією себе відправляється рятувати родину та весь світ.

Муфаса: Король Лев

Приквел до "Короля Лева", який розповідає захопливу історію про сирітку-левеня Муфасу, чия доля змінюється після зустрічі з левом Така. Разом вони долають труднощі та шукають своє місце у світі.

Уявні друзі

Душевна історія про дівчинку та її сусіда, які мають особливий дар. Вони можуть бачити уявних друзів і разом відправляються досліджувати світ, який недоступний звичайному оку.

Їжак Сонік-3

Веселе продовження пригодницького фільму про їжака-інопланетянина. Сонік живе мирно зі своїми друзями Тейлзом та Наклзом, проте спокій порушує поява ворожого Шедоу. Тепер він змушений знову полишити усі справи заради порятунку світу.

Дятел Вуді вирушає у табір

Комедійний фентезі фільм, який не залишає байдужим. Знаменитий дятел Вуді знову потрапляє в неприємності та створює хаос для лісових мешканців.